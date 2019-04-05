Beşiktaşlı Adriano'nun vergi kaçırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapsi isteniyor

Sevilla ve Barcelona formalarıyla 10 yıl İspanya'da top koşturan Adriano bu ülkede vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Goal'de yer alan habere göre, hakkında iki ayrı dava açılan Adriano için, toplamda 3 yıl hapis cezası ile 1 milyon 746 bin euro para cezası isteniyor.

Adriano'nun davası 9 Nisan'da görülecek. Öte yandan Adriano, vergi konusunda İspanya'da başı derde giren ilk futbolcu değil.

Daha önce İspanya'da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Javier Mascherano'ya da benzer cezalar verilmiş bu futbolcular milyonlarca euro ceza ödemişti.