Abdurrahim Albayrak: Bir takım şampiyon yapılacaksa açık açık ilan etsinler

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Emeğimize yazıktır, günahtır. Bir takım şampiyon yapılacaksa açık açık çıksınlar ve ilan etsinler" dedi.

Maçın ardından konuşan Albayrak, "Rizespor'un 2 oyuncusu, rakibimizin maçı öncesinde cezalı duruma düşüyor. Linnes'e yapılan hareket, yüzde bin kırmızı karttır. Golden önce Feghouli'nin ayağına basılıyor, ne hikmetse faul verilmiyor. Hasan Ali'nin pozisyonunda hakem önce kırmızı kart çıkarmak istiyor, sonra sarı kart çıkarıyor, sonra VAR ile konuşup kırmızı çıkarıyor. Emeğimize yazıktır, günahtır. Bir takım şampiyon yapılacaksa açık açık çıksınlar ve ilan etsinler." diye konuştu.