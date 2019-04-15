Fenerbahçe’den Galatasaray’a 'emojili' gönderme

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaray’a göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray cephesi hakem hataları ile ilgili demeç ve paylaşımlarda bulunurken Fenerbahçe cephesinden gönderme geldi.

Sarı-Lacivertliler, resmi Twitter hesabından ağlayan emoji görseli paylaştı. Bu gönderi Galatasaray'ın açıklamalarına cevap olarak algılandı. Fenerbahçe taraftarı paylaşıma kısa sürede yoğun ilgi gösterdi.

😭 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 15, 2019

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