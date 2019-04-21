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20:37 21 Nisan 2019
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    Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçında yine hakemle girdiği tartışmalarla gündem oldu.

    Zirve yarışında Medipol Başakşehir'e çelme

    © AA / İslam Yakut
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Beraberliği uzatmalarda yakalayan Medipol Başakşehir'in takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e indi.

    © Fotoğraf : DHA
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    1. dakikada Attamah'ın kısa düşen geri pasında araya giren Vedat Muric topu kaptı. Kaleci Mert'ten de topu kurtaran bu oyuncunun, ceza sahası içinde sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

    10. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Çaykur Rizespor sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Boldrin ile kullandı. Boldrin'in arka direğe gönderdiği topu, Vedat Muric kafa ile altı pas içine çevirdi. Saadane'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

    14. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın bekletmeden çektiği şutta, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.

    23. dakikada hızlı gelişen konuk ekibin atağında sağ kanattan topla buluşan Mustafa Saymak hızla ceza sahasına girdi. Kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Mustafa'nın sağ çaprazdan yerden şutunda, top ters direk dibinden az farkla auta çıktı.

    Galatasaray
    © AA /
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    28. dakikada Clichy'nin sol kanattan kullandığı taç atışında savunmada Awaziem'in bir anlık hatasında topla buluşan Visca'nın altı pas önünde yaptığı vuruşta, kaleci Gökhan Akkan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

    37. dakikada Sol kanattan ilerleyen Elia, ceza yayı önündeki İrfan Can Kahveci'ye pasını attı. İrfan da ceza sahasına hareketlenen Visca'ya pasını gönderdi. Penaltı noktası önünde topla buluşan Visca'nın sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

    40. dakikada Medipol Başakşehir'in, rakip kaleyi cepheden gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Visca geçti. Visca'nın kaleye çektiği sert şutta kaleci Gökhan, topu köşeden kornere çelmeyi başardı.

    60. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattaki Elia, ceza sahası içinde arka direğe yakın noktadaki Visca'ya pasını gönderdi. Bu oyuncunun kale içine sert gönderdiği topta Robinho'nun kafasına çarpan top az farkla yandan dışarıya çıktı.

    62. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Abdullah Durak'ın pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Vedat Muric, ceza sahasına girer girmez, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 0-1.

    Volkan Demirel
    © Fotoğraf : DHA
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    63. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Elia, ceza sahası önüne hareketlenen Emre Belözoğlu'na yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine ayak içiyle yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

    90+2. dakikada Mahmut Tekdemir'in ceza sahası içinde Musa Çağıran ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi. 90+6. dakikada penaltı atışını kullanan Edin Visca topu ağlara gönderdi: 1-1.

    Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

    Etiketler:
    Galatasaray SK, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Vedat Muric, Edin Visca, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
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