Ali Koç: Bir Galatasaraylı Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağış yaptı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Nisan ayı Olağan Yüsek Divan Kurulu Toplantısı’nda kürsüye çıktı ve sarı lacivertli kulübün son durumunu değerlendirdi.

Koç, ”Fenerbahçe’ye Türkiye tarihinde görülmemiş bir hibe yapıldığını ve kulübe 122 milyon euro’luk girdi sağladıklarını açıkladı.

Koç şunları kaydetti

© Fotoğraf : DHA Ali Koç: Ültimatom verdiğim falan yok

“Görevi devraldıktan sonra beklediğimizden daha kötü tabloyla karşı karşıya kaldık. Bizi enkaz edebiyatıyla yapmakla suçluyorlar bazen. Bunu şiddetle reddediyorum. Bizim sizlere olan sorumluluğumuzu her şeyi olduğu gibi en şeffaf haliyle aktarmak. Size bunları anlatırken, kol kırılır yen içinde kalır felsefesiyle aktarmaya gayret gösterdik. Üzülerek görüyorum ki hem camiadamızda hem dışarıda kulübümüzün içinde bulunduğu durumun ciddiyetini hafife alıyorlar. Fedakarlıkların kıymetini anlamak istemiyorlar. Demek ki hata yapmışız, geçekleri iyi anlatamamışız. İşler bu noktaya getirmek istemiyordum ama sizlerin daha fazla bilmesi gerekiyor. Dışarıdan atıp tutmak, ahkam kesmek gayet kolay. Keşke seçim 6 ay sonra olsaydı da camianın ne halde olduğunu görseydiniz, diyorum. Seçim tam zamanında olmuş.”

Göreve 4 ayaklı hedefle başladıklarını hatırlatan Koç, ” Türkiye tarihinde derneğimize yapılmamış hibe yapıldı. Dernek sermaye artışı yaptı. Bu zamana kadar 122 milyon avroluk bir giriş sağladık kulübümüze. Artık alttan almayacağım. Biz geldiğimizde 97 milyon liralık 100 gün içinde faktoring şirketlere borçlar vardı. İş o kadar bitmiş. 52 lira harcamak için 48 lira maliyeti olan faktoringler yapılmış.” diye konuştu.

© Fotoğraf : DHA Ali Koç, Fenerbahçe için kitlesel kaynak yaratma projesini açıkladı

Başkan Ali Koç, eski yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu açıklamalara da sert tepki göstererek sözlerini şöyle sürdürdü:

” ‘Eski yönetici haciz işlemleri yolladılar.’ diyor ya car car. Onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak kavga ederek 1 seneye yaydık, faizi yüzde 22 ye indirdik. Eski yönetimin davalarını da kaldırdık ve bir de çıkıp konuşuyor. Böyle arkadan olmaz. İstediği zaman kamuoyuna açık yerde konuşmaya hazırım. Her ay 75-100 milyon lira açığımız var. Gelir görünen rakamların çoğu bankaya gidiyor. ‘Marttan sonrasını göremiyoruz.’ dedik ve öyle oldu. Biz geldiğimiz zaman bizim sağladığımız sıcak paranın bir kısmı eski yükümlülüklere gitti. Bizden önce 14.5 milyon avro ödenmemiş futbolcu maaşı vardı. Amatöre 8.5 milyon avro borç vardı. Biz gelir gelmez 23 milyon avro ödedik. Vergisiydi, menajeriydi 42 milyon avro geçmiş dönemden kalan yükümlülükleri yerine getirmek zorunda kaldık. Keşke gelip buraya konuşsalar bizim dediklerimizin yalan olduğunu söyleseler.”

‘BÜYÜK PLANIN KÜÇÜK ADIMI’

Ali Koç, kulübü başlattığı “Fener Ol” kampanyası hakkında da detaylar verdi. Projeyi çok titiz bir çalışmayla hazırladıklarını vurgulayan Koç, “Bu büyük bir planın küçük bir adımıdır. Hedefe ulaşırız, ulaşamayız, başka bir konu. Ulaşsak bile kısa vadede nefes saldırır. Rahatlamak için süre gerekiyor. Önceden planlanmış, detaylıca kurgulanmış bir kampanyadır. Başka kulüplere baksaydık buna kesinlikle girmememiz gerekiyordu. Biz Fenerbahçeyiz. Söz konusu Fenerbahçe olduğunda Fenerbahçeliler sadece maddi değil, manevi fedakarlıkları da cömertlikleri de hiçbir camiayla kıyaslanamaz.” şeklinde konuştu.

© AA / Metin Pala Ali Koç: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

Ali Koç, Fener Ol kampanyasına ismini vermek istemediği bir Galatasaray taraftarının 500 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Kampanyanın 22. gününde olduklarını hatırlatan Koç, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir Galatasaraylı kulübe 500 bin lira bağış yaptı. Katılım ve miktar olarak bizi motive eden seviyelere geldik. Miktar olarak şu aşamada rakam vermeyeceğim. 12 Mayıs Pazar-13 Mayıs Pazartesi iftar ile sahur arası önemli bir program yapılacak. Kampanyamıza katılan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Belirlediğimiz rakam hiçbir kampanyada hayal dahi edilmemiş rakamlar olduğu için gidecek daha çok yolumuz var. Katılım sayısı çok önemli. SMS, kredi kartı ve banka havale yoluyla 500 bin kişiye varmak üzereyiz. Mali kurtuluş savaşı olarak adlandırdığımız kampanyamıza destek olmanız gerekiyor. Olamayanların da etrafına bunu yayması, anlatması lazım.”

© AA / Serhat Çağdaş Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi

UEFA’yla olan Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasının 31 Mayıs 2019’da bittiğini hatırlatan Koç, “3 yıllık bu anlaşmanın sonunda 30 milyon avro zarar etme hakkımız var. Bunun üzeri bize yaptırım olarak geri dönüyor. 31 Mayıs’a kadar ne kadar destek toplarsak bunları gelir olarak yazdırma imkanımız var. Devletimiz, hükümetimiz bir insiyatif kullandı. Bence doğru bir insiyatif kullandı. Devlet bu işin böyle gidemeyeceğini gördü. Bu gidişatın gidişat olmadığını gördüğü için insiyatif kullanarak TFF ve Ziraat Bankası önderliğinde bir proje başlattı. Bu bizim mali özgürlüğümüz için çok önemli.” diye konuştu.

Bir yüksek divan kurulu üyesinin “Galatasaraylı biri yanıma geldi ve bana 50 lira verdi, bunu al kampanyaya bağışla dedi ben de kızdım” diyerek, rakip takımlardan destek alınmasını eleştirmesi üzerine Ali Koç, esprili bir dille “Neticede 50 lira ne oldu?” diye sorması salonda gülüşmelere neden oldu.

Konuya açıklık getiren Koç, üyeden şu bakış açısını rica etti:

“Bizim dışımızda, bizim değerlerimize değer verenlerde var. Biz anadoluya inince kucaklanıyoruz. O arkadaş size ne amaçla o parayı verdi bilmiyorum ama bizim başarılı olmamızı isteyen Fenerbahçeli olmayan insanlarda var.”

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN MEDİCANA İLE İŞ BİRLİĞİ

Ali Koç, Fenerbahçe Üniversitesi için Medicana Grubu’yla bir iş birliğine gittiklerini duyurdu.

Fenerbahçe Üniversitesinin geçen sene eğitime açılmış olmasının planlandığını ve o sırada yönetimin değiştiğini dile getiren Ali Koç, şöyle devam etti:

“Yönetime geldiğimizde bu konuyu irdeledik. Kontenjan katalogları yayınlanacaktı ve 1 haftamız vardı. Elimizdeki imkanlarla arzulanan seviye ve kalitede eğitim sunma olanağımızın olmadığını tespit ettik. Spor faaliyetlerimizi yürütmekte sıkıntı yaşarken bir üniversite kurmak için finansal kaynağımızın olmadığı aşikardı. Üniversite için 1,4 milyon liralık bir kaynak toplandığını gördük, bir kısmı da taahhüttü. Vefa bey dışında eski yönetimden 1 lira bağış yapılmamıştı. Bu şartlarda üniversiteyi açmamız mümkün değildi.

Biz de alternatiflerimize baktık. 3 seçeneğimiz vardı. Bunu kendimizin yapması söz konusu bile değildi. Hami üniversiteye devretmekte söz konusu değildi. Biz de 3. seçenek olan iş birliği seçeneği üzerine yoğunlaştık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde en iyi çözümün Medicana Grubu’yla iş birliği yapmakta olduğuna karar verdik. İş birliği sayesinde ekim ayında inşallah Fenerbahçe Üniversitesi eğitim faaliyetlerine başlayacak.”

Yönetimlerinin 3 Temmuz davasıyla ilgilenmediği yönünde algı oluşturulduğunu da aktaran Ali Koç, “Biz bu konuda tribünlere oynamadan, konuyu kimsenin gözüne sokmadan hukuki açıdan her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Hukukçu arkadaşlarımız sürecin uzamasıyla ilgili Türkiye şartlarını göz önünde bulundurunca çok iyimser olamıyorlardı. Son haftadaki görüşmelerde beklentilerimiz olumlu seyretmeye başladı. 2019 sonuna kadar kumpas davasının sonuçlanacağı yönünde geri bildirimler aldık” ifadelerini kullandı.