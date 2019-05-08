Liverpool, 3-0'ın rövanşında Barcelona'yı devirip finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'ya 3-0 mağlup olan Liverpool ,Anfield Road'daki rövanşta 4-0 galip gelerek finale yükseldi.

© REUTERS / ALBERT GEA Barcelona finalin kapısını araladı

Liverpool mucizeyi gerçekleştirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Nou Camp Stadı'nda Barcelona'ya 3-0 yenilen Liverpool, rövanş maçında 4-0 galip gelerek finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Liverpool ile Barcelona'yı karşı karşıya getiren mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Liverpool 3-0 yenildiği rakibi karşısına Salah ve Firmino’dan yoksun çıktı.

GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Barcelona savunmasının büyük hatası sonrası Liverpool, Origi'nin 79. dakikada attığı gol ile skoru 4-0 yaptı.

54. dakikada Wijnaldum'un golüyle Liverpool skoru 2-0'a getirdi. Oyuna sonradan dahil olan Wijnaldum, 56. dakikada bir gol daha atarak farkı 3'e çıkardı.

Liverpool, 7. dakikada Origi ile 1-0 öne geçti. 24 yaşındaki Origi, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü Barcelona'ya attı.