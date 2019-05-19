19 Mayıs'ta şampiyon Galatasaray

Başakşehir, ilk golü attı ama üstünlüğünü koruyamadı.
Feghouli'nin beraberlik golünü kaydetmesinin ardından Galatasaray'ın Belhanda ve Onyekuru ile attığı iki gol Ali Palabıyık'ın başında olduğu VAR tarafından iptal edildi. Ama birbiri ardına gelen Sarı Kırmızılı ataklarda Onyekuru'nun ayağından gelen üçüncü gol geçerlik kazandı.
Galatasaray 2-1 öne geçti.
Saha kenarında ise sürekli gerginlik yaşanırken Fatih Terim tribüne gönderildi.
Başhakem Cüneyt Çakır ikinci yarıyı 8 dakika uzattı. Ama sonuç değişmedi.
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