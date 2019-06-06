'Galatasaray Jean-Michaël Seri'nin peşinde'

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
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Fransız medya kuruluşu L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Fulham'ın merkez orta saha oyuncusu Jean-Michaël Seri ile ilgileniyor. NTV Spor'un bildirdiğine göre geçen sezonun başında Fransız ekibi Nice'ten Fulham'a transfer olan, fakat İngiliz ekibi ile küme düşen oyuncuyu Galatasaray'ın 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.
30 milyon euro karşılığında transfer olduğu Fulham'da bu sezon 34 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 3 asist ile mücadele etti.
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