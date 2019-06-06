'Galatasaray Jean-Michaël Seri'nin peşinde'

Fransız basını, Galatasaray'ın Jean-Michaël Seri'nin peşinde olduğunu iddia etti.

Geçtiğimiz sezonu Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve önümüzdeki sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılacak olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Fransız medya kuruluşu L'Equipe'in haberine göre Galatasaray, Fulham'ın merkez orta saha oyuncusu Jean-Michaël Seri ile ilgileniyor. NTV Spor'un bildirdiğine göre geçen sezonun başında Fransız ekibi Nice'ten Fulham'a transfer olan, fakat İngiliz ekibi ile küme düşen oyuncuyu Galatasaray'ın 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.

30 milyon euro karşılığında transfer olduğu Fulham'da bu sezon 34 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, 1 gol 3 asist ile mücadele etti.