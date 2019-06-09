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04:58 09 Haziran 2019
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    Deschamps: Türkiye birçok şeyi doğru şekilde yaptı

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Spor
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    Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Türkiye, ortaya koyduğu performansla 3 puanı hak etti. Oldukça yetersiz performans ortaya koyduk. Agresif değildik ve teknik anlamda yetersizdik. Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı. Sonuna kadar tebrik ediyorum" dedi.

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    © REUTERS / Murad Sezer
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    Deschamps, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'yi tebrik etti.

    Bir gazetecinin aldıkları mağlubiyeti nasıl yorumladığını sorması üzerine Deschamps, şöyle konuştu:

    "Türkiye, ortaya koyduğu performansla 3 puanı hak etti. Oldukça yetersiz performans ortaya koyduk. Agresif değildik ve teknik anlamda yetersizdik. Türkiye, ciddi kalite ortaya koyarak bu maçı kazandı. Sonuna kadar tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımızda, negatif birçok şey var. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun bugünün futbolunda her şeyinizi vermezseniz bu tip sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Eleme grubunda hala uzun bir yol var. Bu oyunla başka bir sonuç beklemek mümkün değildi. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Bu sayfayı bu akşam burada kapattık".

    'ATMOSFERİN BÖYLE OLACAĞINI BİLİYORDUK'

    Aldıkları mağlubiyette taraftarın payına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Deschamps, şunları söyledi: 

    "Taraftarın ve atmosferin böyle olacağını biliyorduk. Onlarca bahane sayabiliriz ama sahaya çıkan taraftar değil, oyuncular. Taraftarlar takımlarını çok iyi destekledi ve müthiş atmosfer oluşturdu. Bu maç periyodu, zor. Teknik direktör olarak istediğiniz gibi hazırlık süreci yaratamıyorsunuz. Sezon sonu, herkes bu tip zorluklar yaşıyor. Bunların hiçbiri bizim için bahane teşkil edemez. Türkiye birçok şeyi doğru şekilde yaptı. İyi hücum etmedik, iyi savunma yapmadık. Bu akşam pozisyon fırsatı bulamadık. Ciddi fırsatlar yaratamadık".

    Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri H Grubu'nda, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşılaştı. Türkiye Milli Takım oyuncusu Kaan Ayhan'ın attığı gol sonrası oyuncular sevinç yaşadı.
    © AA /
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    'BURADA BİR OYUNCU GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİYDİ, O DA BURAK YILMAZ'

    A Milli Futbol Takımı'nda en beğendiği oyuncuya ilişkin soru üzerine Deschamps, şunları kaydetti:

    "Bir oyuncu seçmek gerçekten zor. Türkiye takım halinde çok iyi performans ortaya koydu. Burada bir oyuncu gerçekten çok önemliydi, o da Burak Yılmaz. Oyunun kurulması ve etrafındaki oyuncuların kurgulanmasında çok önemli performans ortaya koydu. Hücuma desteği, onun etrafında dönen oyun ve kombinasyonlar Türkiye adına belirleyici oldu. Orta sahada iyi performans sergilediler. Türkiye'nin performansı etkileyiciydi". 

    Etiketler:
    Burak Yılmaz, Şenol Güneş, Didier Deschamps, Türkiye, Fransa
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