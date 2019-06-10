İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Türk Milli Takımı'nın havalimanında bekletilmesi ile ilgili açıklama: Çok garip

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da, bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson'dan açıklama geldi.
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
Konuya dair bu sabah saat 04:00 sularında konuşan Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır" dedi.
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