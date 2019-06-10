İzlanda Futbol Federasyonu'ndan Türk Milli Takımı'nın havalimanında bekletilmesi ile ilgili açıklama: Çok garip

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da, bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulmasıyla ilgili olarak İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson'dan açıklama geldi.

Konuya dair bu sabah saat 04:00 sularında konuşan Reynisson "Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır" dedi.