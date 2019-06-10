İzlanda Kaptanı Gunnarson: Biz de Konya havaalanında beklemiştik

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında İzlanda'ya indikten sonra havaalanında 2 saat bekletilmesi İzlanda ile Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu. Türkiye İzlanda'ya söz konusu olayla ilgili nota verdi.

İzlanda Milli Takımı'nın kaptanı Aron Gunnarsson, havaalanının yetkilendirilmemesi nedeniyle daha önce Konya'da benzer bir uygulamayla karşılaştıklarını ileri sürdü.

Gunnarson, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Biz geçmişte Konya'ya gitmiştik. Oradaki havaalanında benzer sorunlar yaşadık. Türk futbolcuların ne yaşadığını ben çok iyi biliyorum. Kanun kanundur, kural kuraldır. Onlar için uzun bir yolculuk oldu ama yarına kadar hazır olurlar. Bu yorucu bir şey ama kurallar böyle. Biz de gittiğimizde bilgilendirilmemiş bir havaalanı olduğu için bekletilmiştik. Bunlar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

İZLANDA GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI: TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUZ

Yine TRT Spor'a konuşan İzlanda Gazeteciler Birliği Başkanı Eirkur Asgeirsson ise şunları söyledi:

"Türk halkından özür diliyoruz. Orada yapılan yanlıştan dolayı çok üzgünüz. Bu kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Belki de bir turist olabileceği konuşuluyor. Bulmaya çalıştık ama hiç kimse tanımadı. Şu ana kadar kimliğini belirleyemedik. Belki de İzlandalı değil. Havaalanının güvenliğinden sorumlu kişiyle bir görüşme yaptık. 2015'te Konya'da İzlanda Milli Takımı'nın da aynı sorunları yaşadığını söyledi. Konya Havaalanı'nın o tarihte onaylı olmaması nedeniyle böyle bir durum yaşanmıştı."

KONYASPOR'DAN İDDİALARA YANIT

Gunnarsson'ın iddialara yanıt veren Konyaspor, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir" ifadelerini kullandı.