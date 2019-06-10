İzlanda Havaalanı Yönetimi: Oyuncular havalimanında 3 saat değil 80 dakika bekledi

İzlanda'nın havaalanı operasyonlarını yöneten Isavia isimli kurum tarafından yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın iddia edildiği gibi Keflavik Havaalanı'nda 3 saat beklemediğini, uçak iniş yaptıktan 80 dakika sonra havaalanından ayrıldığı belirtti.

Isavia'nın açıklamasında, Türk Milli Takımı'nın kalkış noktasının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı üyesi bir ülkenin havaalanı olmadığı ve bu nedenle Isavia'nın bu nedenle güvenlik aramalarını yapmak zorunda olduğu bildirildi.

Şirket, aramaların normalden uzun sürmesinin nedeni olarak ise Milli Takım kafilesinin çantalarında fazla sayıda sıvı ve elektronik eşyanın yer almasını gösterdi.

Öte yandan Isavia, Türk Milli Takımı'nın Keflavik Havaalanı'nda iddia edildiği gibi 3 saat beklemediğini söylerken, Milli Takım kafilesinin 19.40'ta iniş yaptığını ve 21.00'da havaalanından ayrıldığını, toplamda havaalanında 80 dakika geçirdiğini duyurdu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz, havaalanında yaptığı canlı yayında 3 saattir havaalanında bekletildiklerini söylemişti.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı'nın da Ankara'nın notası tepkisi üzerine konuyla ilgili inceleme başlattığı belirtildi.