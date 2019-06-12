Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye'nin Ümit Milli Futbol Takımı arasında oynanan maç sonrası kaleci Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Yaşanan olay sonrası Ümit Milli Takım antrenörü Vedat İnceefe, "Hani kardeşlik" diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Kosova'ya 3-1 yenildi.

Kosova basınında yer alan haberlerde, karşılaşmanın ardından oyuncular soyunma odasına giderken Türkiye Ümit Milli Takımı kalecisi Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı fiziki saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Ümit Milli Futbol Takımı kalecisi Altay, Kosova'da saldırıya uğradı. Antrenör İnceefe, 'Hani kardeşlik' diyerek tepki gösterdihttps://t.co/0UnQAJ5TQH pic.twitter.com/cdi904Xgqr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 12, 2019

​Yine basında yer alan videolarda Türkiye Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe'nin olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine sitem ettiği görülüyor. Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe, görevlilere "Hani kardeşlik, nerede?" dediği duyuluyor.