Milan'dan Ozan Kabak hamlesi

İtalya Serie A devi Milan'ın, Ozan Kabak için oyuncunun serbest kalma maddesi olan 15 milyon Euro'yu ödeyeceği bildirildi.

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'ta iyi bir başlangıç yapmasına rağmen takımı küme düşen 19 yaşındaki futbolcunun Milan'ın radarında olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Sky Sports Italia'ya göre Milan, Ozan Kabak için olan ilgisini bir adım daha yükselterek resmiyete döküyor.

Hürriyet'in haberine göre Premier Lig'den de talipleri bulunan yıldız adayı stoperin Milan ile henüz bir mutabakata varmadığı bildirildi. Çok talibi olan Ozan Kabak'ın yüksek maaş talep edebileceği ifade ediliyor.

Ocak ayında 11 milyon Euro'ya Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Kabak, burada 15 maçta 3 gol kaydetti ve performansıyla dev kulüplerin dikkatini çekti.