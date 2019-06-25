Trabzonspor'dan İmamoğlu'na tebrik

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Kulübümüzün eski yönetim kurulu üyesi ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, seçilmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinde kadim şehir İstanbul'umuza hayırlı hizmetler yapması temennisiyle başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Tebrik— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) June 25, 2019
Kulübümüzün yönetim kurulu eski üyesi ve Divan Kurulu üyemiz Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor, seçilmiş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı görevinde kadim şehir İstanbulumuza hayırlı hizmetler yapması temennisiyle başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/evgJE49aGc
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