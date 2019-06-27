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21:49 27 Haziran 2019
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    Süper Lig, Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak

    Süper Lig, Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak.

    Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Futbol Takımı Türk Telekom Stadı'nda taraftarların katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve oyuncular şampiyonluk kupasıyla poz verdi.
    © AA /
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    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

    Açıklamada, 2003 yılında hayatını kaybeden A Milli Takımı'ın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı vurgulandı.

    Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti. 

    CEMİL USTA KİMDİR?

    Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda bordo-mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

    © AA /
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    1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı. Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

    "Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

    1978 yılında jübile yaptıktan sonra bordo-mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003'te vefat etti.

    Etiketler:
    Trabzonspor, Lefter Küçükandonyadis, TFF, Süper Lig
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