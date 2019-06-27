Süper Lig, Cemil Usta'nın ismiyle oynanacak

Açıklamada, 2003 yılında hayatını kaybeden A Milli Takımı'ın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı vurgulandı.
Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.
CEMİL USTA KİMDİR?
Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda bordo-mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.
"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.
1978 yılında jübile yaptıktan sonra bordo-mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003'te vefat etti.
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak https://t.co/e6T1SUuiic pic.twitter.com/3xeyQmckzD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 27 Haziran 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)