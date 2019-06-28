TBB'den kulüplerin borç yapılandırmasına ilişkin açıklama

Söz konusu çalışmalarla futbol kulüplerinin mali bünyelerinin güçlendirilerek çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkeler çerçevesinin belirleneceği aktarılan açıklamada, yeniden vadelendirmede ve yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.
Yapılandırmaya konu olan finansal borçların iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirileceği vurgulanan açıklamada, "Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir. Bankalarımızın, kulüplerimizle ilişkisi ticari olup bundan sonra da aynı profesyonel anlayışla devam edecektir" denildi.
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