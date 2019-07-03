Galatasaray, iki transferi birden açıkladı

Galatasaray, bonservisi ellerinde olan Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı.

Geçtiğimiz gün Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferini video ile duyurdu.

Sarı kırmızılılar, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık Jimmy Durmaz ile de 3 senelik sözleşme imzalandığını KAP'a bildirildi.

Şener, önümüzdeki sezon için 6 milyon TL, ikinci sezon için 7 milyon TL kazanacak. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren Şener için bonservis bedeli ödemeyecek.

Ayrıca İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, ilk sezon 6 milyon TL, ikinci sezon 7 milyon TL ve üçüncü sezon 8 milyon TL kazanacak.