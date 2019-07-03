Galatasaray, iki transferi birden açıkladı

Geçtiğimiz gün Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı transferini video ile duyurdu.
© AA / Aytaç Ünal
Sarı kırmızılılar, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık Jimmy Durmaz ile de 3 senelik sözleşme imzalandığını KAP'a bildirildi.
Şener, önümüzdeki sezon için 6 milyon TL, ikinci sezon için 7 milyon TL kazanacak. Sarı kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile olan kontratı sona eren Şener için bonservis bedeli ödemeyecek.
Ayrıca İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, ilk sezon 6 milyon TL, ikinci sezon 7 milyon TL ve üçüncü sezon 8 milyon TL kazanacak.
Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı Galatasaray'da! ✍ pic.twitter.com/dqiiU4qxgZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Temmuz 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)