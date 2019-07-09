Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması: Emre Mor yuvasına geldi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a Emre Mor transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre Mor yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, adı Galatasaray ile anılan Milli futbolcu Emre Mor'la ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

'EMRE MOR YUVASINA GELDİ'



-KAP açıklaması yapıldı mı? Hayır. KAP açıklaması olmadan bir şey diyemiyoruz. Emre Mor yetenekli bir oyuncu. Yetenek ve karakter çok önemlidir. Emre Mor yurt dışında çok acılarla büyümüş bir kardeşimiz. Kendi yuvasına geldiğine inanıyoruz. Ben şu anda resmi bir açıklama yapmıyorum. KAP'ı bekliyoruz.

-Banega hakkında ben de bir şey bilmiyorum. Banega da kulübün de görüşü çok önemli. Taraftarımız emin olsun bütün alternatiflere 7/24 çalışıyoruz. Tabii onlar bu işin mutfağında yemeği hazırlıyorlar. Biz de maddi desteği olur veriyoruz. Fernando'ya talep var onunla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Diagne kutlamaları katılmadı, üzüldük ama gerçekten ailevi sorunları vardı. Futbolcularımıza azami saygı göstermek istiyoruz.