Galatasaray'dan orta sahaya takviye: Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Fernando Reges'in Sevilla'ya transferine izin veren sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcunun boşluğunu Jean Michael Seri ile doldurdu. Süper Lig'in son şampiyonu, Fildişi Sahilli futbolcuyu Fulham'dan kiraladı.

JEAN MICHAEL SERI KİMDİR?



Fulham'da forma giyen Jean Michael Seri 27 yaşında ve orta sahada forma giyiyor. Fulham'a 30 milyon euro bedelle transfer olan Jean Michael Seri, geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla ligde oynadığı 32 maçta 1 gol attı, 3 asist yaptı. Jean Michael Seri'in Fulham'la 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.