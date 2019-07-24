Yayın krizi çözülemedi: Süper Lig'in başlama tarihi ertelenebilir

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Süper Lig'de 2019-2020 sezonu krizle başlıyor. Bunun sebebi ise yayıncı kuruluşun Süper Lig yayın hakları anlaşma şartlarında değişikliğe gitmek istemesi.
Tüm bu gelişmelerin ardından Süper Lig'in başlama tarihinin ertelenmesi gündeme geldi.
Eğer yayıncı ile TFF arasında anlaşma sağlanamazsa sözleşmenin feshi de tartışılmaya başlanacak. Bununla birlikte Süper Lig'in yayın haklarını almak isteyen diğer firmalar da işin içine dahil olabilecek ve yeni bir ihale sürecine girilecek.
FİKRET ORMAN NE DEMİŞTİ?
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, konuya dair düzenlenen toplantı sonrası "beIN Sports, TFF'den bir takım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak beIN Sports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik" ifadesini kullanmıştı.
Orman şunları kaydetmişti:
SÖZLEŞMENİN DETAYLARI
Katarlı beIN Group'un sahibi olduğu Digiturk, 21 Kasım 2016 günü sonuçlanan ihaleyle yıllık 500 milyon dolar (+KDV) karşılığı Süper Lig'in yayın haklarını 5 yıllığına almıştı. Sözleşme gereği, söz konusu tutarın 250 milyon doları Merkez Bankası'nın güncel kurundan ödeniyor, kalan 250 milyon dolarlık kısım ise ilk yıl için 3.26 TL'den sabitlenmişti. Bu kısmın sözleşmede belirlenen oranda her yıl artması söz konusuydu. Söz konusu sabitleme seviyesi ise geçen yıl yani ikinci yıl için 3.81 TL olmuş, bu yıl mayıs ayında da 4.51 TL'ye yükselmişti.
Yayıncı kuruluşun hem ilk 250 milyon dolarlık dilim hem de ikinci 250 milyon dolarlık dilim için dolar kurunu 3.80 TL'den sabitleme talebinde bulunduğu ifade ediliyor.
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