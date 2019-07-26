Vize alamayan Rus tenisçi Kuznetsova ABD’deki turnuvaya katılamayacak: Rusya Büyükelçiliği’nden protesto notası

Rus tenis yıldızı Svetlana Kuznetsova, ABD vizesi alma konusunda çıkan sorunlar nedeniyle Washington’daki Citi Open tenis turnuvasından çekilmek zorunda kaldı ve bu yüzden WTA Washington unvanını koruyamayacak. Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ise ABD Dışişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili protesto notası gönderdi.

İki kez Grand Slam şampiyonu olan Rus tenisçi Svetlana Kuznetsova, Instagram’dan yaptığı açıklamada hayranlarından özür dileyerek 27 Temmuz’da Washington’da yapılacak Citi Open turnuvasına katılamayacağını duyurdu.

34 yaşındaki tenisçi “ABD vizesine yönelik yaşadığım sorunlar nedeniyle maalesef Washington turnuvasından çekilmek zorunda kaldım. Beni bekleyen tüm hayranlarımdan özür dilemek istedim” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise vizelere dair bilgilerin gizli olduğu gerekçesiyle konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

‘SPOR POLİTİKADAN UZAK BİR ŞEY’

Kuznetseva daha sonra Sputnik’e yaptığı açıklamada “Bir neden vermek zor. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorum. 16 yaşımdan beri ABD topraklarındaki turnuvalarda yer alıyordum. Bir yorum yapmak istemiyorum. Sporun politikadan çok uzak bir şey olduğuna inanıyorum” dedi.

BÜYÜKELÇİLİK: AYRIMCILIK POLİTİKASINA SON VERİLMELİ

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği ise ABD Dışişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili protesto notası gönderdi.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, protesto notası ile ABD’den uluslararası etkinliklerin Rus katılımcılarına yönelik vize konularındaki ayrımcılık politikasına bir son verilmesinin talep edildiği belirtildi.

Tenisçinin vize alımına yönelik uzun idari prosedürlerin kurbanı olduğu belirtilen açıklamada “Sporcularımızın ABD’de gerçekleştirilen büyük spor etkinliklerine katılmasını engellemeye yönelik süren bu uygulamalar karşısında şaşkınlığa uğramış bulunuyoruz” denildi.