Gareth Bale Çin yolcusu

İspanyol Marca Gazetesi'nin haberine göre Bale, yıllık 22 milyon Euro net ücret kazanacağı kulüp ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İmza için sadece pürüzler kaldığı ve resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanacağı ifade edildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, geçtiğimiz günlerde Bale'in yakın zamanda takımdan ayrılmasını beklediklerini duyurarak yıldız oyuncuyu ekibinde görmek istemediğini açıkça beyan etmişti.

Jiangsu Suning takımı son olarak Inter'in yıldız savunmacısı Joao Miranda'yı transfer etti. Miranda ile 3 yıllık kontrat imzalandı.