CAS, Trabzonspor'un şampiyonluk başvurusunu reddetti

Trabzonspor Kulübü'nün, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edilmedi.
FENERBAHÇE: BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ
Fenerbahçe Kulübü de CAS kararı sonrası, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir" açıklaması yaptı.
Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2019
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Fenerbahçe Spor Kulübü
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