CAS, Trabzonspor'un şampiyonluk başvurusunu reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Trabzonspor Kulübü'nün, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itiraz, kurul tarafından kabul edilmedi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2010-2011 sezonuna ilişkin Trabzonspor'un yaptığı başvuru sonucunu açıkladı. Mahkeme, yaptığı 2 sayfalık açıklamada, bordo-mavililerin itirazı hakkında, "Bir karar çıkması için Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu veya FIFA'nın herhangi bir yasal belgesini kanıt olarak gösteremedi. Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE: BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ

Fenerbahçe Kulübü de CAS kararı sonrası, "Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir" açıklaması yaptı.

Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir.



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Fenerbahçe Spor Kulübü — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 30, 2019

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