Fatih Altaylı'dan 'Ultraslan' tepkisi: Galatasaray Kulübü ve yönetimi ile tüm bağlarımı koparıyorum, desteğimi çekiyorum

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray yönetimine 'Ultraslan grubunu kulübün başına bela ettikleri' gerekçesiyle tepki gösterdi. Altaylı, "Galatasaray yönetimi bu grubu şımartmaktan vazgeçinceye kadar Galatasaray Kulübü ve yönetimi ile tüm bağlarımı koparıyorum. Her türlü desteğimi çekiyorum" dedi.

Fatih Altaylı, Habertürk'te "AYM'nin kararı" başlığıyla yayımlanan yazısında "Galatasaray yönetimi giderek Ultraslan denilen gruba daha da yakınlaşıyor. Niyedir bilinmez. Ultraslan dediğin ilk yıllardaki kaliteli taraftar grubu olsa sorun değil ama artık tarikat liderleri ile takılan, karanlık tiplerin yanında gezen bir garip oluşum haline geldi Ultraslan dediğin şey" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"En azından yöneticileri öyle. Siz bunları kulübün başına bela ederseniz, yarın da sizin başınıza bela olurlar. Bunlara herkes gereğinden fazla yüz verdi. Önce Özhan Canaydın, sonra diğerleri. Kulübün tepesine çıkartan Dursun Özbek oldu. Ama sonra Özbek’i paçavraya çeviren de aynı grup oldu. Şimdi de Cengiz yönetimi tepeye çıkan bu grup ya da güruhu kafalarına ettiriyor. Yönetim bu durumu düzeltinceye ve Galatasaray yönetimi kulübe hiçbir katkısı olmadan kulüpten rant elde eden bu grubu şımartmaktan vazgeçinceye kadar Galatasaray Kulübü ve yönetimi ile tüm bağlarımı koparıyorum. Her türlü desteğimi çekiyorum. Fare dağa küsmüş diyebilirsiniz. Ama bundan sonra başınıza geleceklerden ötürü fareye kızmak yok tamam mı."