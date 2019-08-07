Medipol Başakşehir tur şansını zora soktu

Karşılaşma boyunca hücumda istediği şansları yakalayamayan turuncu-lacivertli ekip, 53. dakikada Masouras'ın golüne engel olamadı.

Bu mücadelenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Turuncu-lacivertli ekip karşılaşmanın bitimine 10 dakika kala 10 kişi kaldı.

Mücadelenin 21. dakikasında ilk sarı kartını gören İrfan Can Kahveci, 80. dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Cezalı duruma düşen İrfan Can, 13 Ağustos Salı günü deplasmanda oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.



MAHMUT TEKDEMİR SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'de kaptan Mahmut Tekdemir mücadelenin 60. dakikasında top kapma mücadelesinde sakatlandı ve yerde kaldı.

Saha içerisinde tedavisi yapılan Mahmut sedyeyle saha kenarına alındı. 62. dakikada Mahmut'un yerine yeni transferlerden Azubuike oyuna dahil oldu.

Azubuike, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına çıktı.

OKAN BURUK İLK MAÇINDAN YENİLGİ İLE AYRILDI

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, turuncu-lacivertli takımın başındaki ilk maçından yenilgi ile ayrıldı.

Okan Buruk yönetimindeki İstanbul ekibi, Olympiakos karşısında 1-0'lık yenilgi ile 90 dakikayı tamamladı.

Turuncu-lacivertli ekip 90+2. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.