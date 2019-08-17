Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in 'Galatasaray rüyası' gerçek oldu

21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı 2-0 yendiklerini rüyasında gördüğünü söyleyen Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada , "Bundan bir ay önce rüyamda görmüştüm ve bir basın toplantısında bunu söylemiştim. 'İlk maçımızı Galatasaray ile oynayacağız ve 2-0 galip geleceğiz' demiştim. Galatasaray'ı tutturduk, umarım skoru da tuttururum" demişti.

Denizlispor'un sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenmesi sonrası Ali Çetin'in bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu" yorumlarında bulundu.