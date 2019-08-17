Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in 'Galatasaray rüyası' gerçek oldu

Denizlispor'un sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenmesi sonrası Ali Çetin'in bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu" yorumlarında bulundu.
21 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Galatasaray'ı 2-0 yendiklerini rüyasında gördüğünü söyleyen Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu.
Denizlispor'un sezonun ilk haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenmesi sonrası Ali Çetin'in bu sözleri sosyal medyada olay oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Ali Çetin'in rüyası gerçek oldu" yorumlarında bulundu.
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