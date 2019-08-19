Koç David Blatt, MS hastalığına yakalandığını duyurdu

Daha önce Anadolu Efes ve Darüşşafaka'da başantrenörlük yapan, Olimpiyakos'un dünyaca ünlü koçu David Blatt, MS hastalığına yakalandığını açıkladı.

Dünyaca ünlü basketbol antrenörü David Blatt, yazdığı açık mektupta birincil ilerleyici MS hastası olduğunu açıkladı.

Blatt, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, birkaç ay önce hastalığına birincil ilerleyici MS teşhisi konulduğunu belirterek, "Hasta olduğumu öğrendiğimde hayatımın nasıl değişeceğiyle ilgili hissettiğim acı ve şoku atlattım. Hiçbir şekilde pes etmemeye karar verdim. Hastalığın bir tedavisi yok ama ölümcül de değil. Bu hastalıkla yaşamayı öğrenip hayatımı normal şekilde devam ettirebilmenin yollarını arayacağım. Asla pes etmeden, cesaret ve azimle hayatımı en iyi şekilde sürdürmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

​Baltt'ın Olimpiyakos'daki görevine devam edip etmeyeceği ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Anadolu Efes de Twitter'dan yaptığı açıklama ile eski başantrenörleri Blatt'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Paylaşımda "Eski baş antrenörlerimizden deneyimli koç David Blatt'in Multiple Skleroz (MS) hastası olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e ve tüm MS hastalarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Eski baş antrenörlerimizden deneyimli koç David Blatt'in Multiple Skleroz (MS) hastası olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e ve tüm MS hastalarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) August 19, 2019

​Darüşşafaka ise 'Geçmiş olsun koç' paylaşımı ile Blatt'a acil şifalar diledi.

Geçmiş Olsun koç!

Birlikte önemli başarılara imza atığımız eski baş antrenörümüz David Blatt'in MS hastalığına yakalandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Koç David Blatt'e acil şifalar dileriz.#GetWellSoon Coach! We will achieve together again! #StayStrong 💪 pic.twitter.com/xcxBJE98pD — Darüşşafaka Basket (@dackabasket) August 19, 2019

​Geçen yıl Olympiyakos'un başına geçen ABD asıllı İsrailli başantrenör Blatt, daha önce Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka'yı (Daçka) çalıştırdı. İsrail ve Rusya milli takımlarında da başantrenörlük yapan 60 yaşındaki çalıştırıcı, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Cleveland Cavaliers'ta görev aldı.

Maccabi ve Euroleague şampiyonluğu da bulunan Blatt, Daçka ile EuroCup zaferi de kazanmıştı.