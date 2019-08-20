Fatih Altaylı: Galatasaray yönetimini rezil buluyorum

Habertürk'te Fenerbahçe'nin 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetini yorumlayan Altaylı, "İlk penaltı tartışmalı falan değil çünkü tartışmasız penaltı değil! Penaltıyla uzak yakın olmayan bir durum var. Evet diğer ikisi penaltı ama ilki önemli çünkü bir avantaj getiriyor. Fenerbahçe hak ederek kazandı o ayrı. O penaltı verilmese başka penaltı kazanamaz mıydı? Kazanırdı. Penaltı verilmese gol atamaz mıydı? Atabilirdi. Ama şunu söylemem lazım, Gazişehir bu sezon muhtemelen küme düşer. Ortaya koyduğu görüntü, ligin en zayıf halkası olduğu. Çok dağınık, ne yaptığını bilmeyen bir takım. Gazişehir Gaziantep'e takım demek için çok erken. Antep'ten otobüs kaldırılmış da 'Maç var oynamak ister misiniz?' denilip yoldan geçenleri toplamışlar gibi. Büyük bir fikstür avantajı aslında Fenerbahçe açısından, geçen senenin moralsizliğinden sonra. Yine de her halükarda geçen seneye göre daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı" ifadelerini kullandı.

"EMRE'NİN ETTİĞİ KÜFÜR, DOĞRUDAN DOĞRUYA HAKEMEDİR"

Emre Belözoğlu'nun Gazişehir Gaziantep maçındaki pozisyonuyla ilgili konuşan Altaylı, şunları söyledi:

"Fenerbahçe belki de Emre Belözoğlu'nu bunun için aldı ama hakemlerin buna göz yummaması gerekiyor. Emre neredeyse televizyondan duyacağım kadar rakip oyuncuya küfür ediyor. 'Ha..... bilmem ne' diyor. Hakemle arasındaki mesafe 15, rakiple arasındaki mesafe 45 santim. Bu şey anlamına geliyor rakiplere yabancı dilde küfür etmek serbest. Cemil Usta Sezonu ya, bu sezon da her sezon olduğu gibi 'Emre Belözoğlu Sezonu mu? Futbol kuralları ayrıdır Emre Belözoğlu'na uygulanacak kurallar ayrıdır diye bir başlık varsa tamam. Emre rakiplere küfür etsin diye aldıysanız bu başka. Adaletsizlik şurada dünkü maçta bir oyuncu elini kaldırdı diye kırmızı kart gördü, İrfan Can Kahveci... Burada adam ana avrat rakibe dalmış, hakemin umuru değil. Çok net söyleyeyim, Emre'nin ettiği küfür doğrudan doğruya hakemedir. Hakem o küfürü yalayıp yutmuş, içselleştirmiştir. Onun hakemliğine tüküreyim ben! Zaten Emre tükürdü de... Bunun adını yapsınlar, bu sezon 'Emre Belözoğlu Sezonu'dur' desinler. Yarın aynı sebeple başka bir futbolcu kırmızı kart görürse ne olacak? Ben burada Emre Belözoğlu'nu suçlamıyorum. Futbolcu boşluk bulursa herkes gibi kanun dışı iş yapmaya kalkışabilir. Yolda kontrol yoksa millet hız yapıyor. Emre diyor ki 'Bana bir şey demiyorlar, bana her şey serbest' Cezasını çekmek şartıyla herkes istediğini yapabilir. Hiçbir şey olmuyorsa bu Emre'nin kabahati değil ki hakemlerin kabahati. Hakem uzaktadır, duymamıştır anlarım ama dibinde ya".

SON ŞAMPİYON MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Galatasaray'ın sezonun açılış maçında aldığı 2-0'lık Denizlispor mağlubiyeti üzerine konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Hazırlık maçlarında ve Süper Kupa maçında da Marcao ve Luyindama sorumsuzluk örneği olarak davranıyordu. Tel tel dökülüp rezalete imza atmaları sürpriz değildi. Galatasaray yaz tatilinde kendi kendine sorun yarattı demek ki. Kimse palavra atmasın, Denizlispor, Galatasaray'ı yenmedi; Galatasaray, Denizlispor'a yenildi. Rezaletin boyutu da şudur: Galatasaray taraftarı maçtan sonra kimi suçladı? Teknik direktör olmayıp mecburen kenarda duran Ümit Davala'yı... Bu takımı Ümit Davala mı kurdu? 11'i Ümit Davala mı belirledi? Değişiklikleri Ümit Davala mı yaptı? Başarı olduğu zaman Fatih Terim, başarısızlık olduğunda Hasan Şaş, Ümit Davala, Mustafa Cengiz mi... Fatih Terim ya dalga geçti milletle veyahut da yönetimle uğraşıyor. Normal değil. Selçuk İnan geçen sezon kaç dakika aldı? Bu maçta 90 dakika sahada kalması gereken kişi 34 yaşındaki Selçuk mu? Seri ve Belhanda'nın şahane bir ikili olduğu söyleniyor. Seri stoperlerin önünde mi oldu Belhanda'yla ikili... Seri orada mı oynar? Selçuk'un ilk 11'inde ve 90 dakika ne işi var? Donk neden oynamıyor? O çocuk şahane oynuyordu. De ki yanlış tercihler vardı, o oldu bu oldu. Marcao atıldı diyelim. O dakikadan sonra yapılacak değişiklikler bunlar mıydı? Ahmet Çalık oyuna kaç dakika sonra giriyor, oyundan çıkan Seri. Jimmy Durmaz 90 dakika oynar mıydı? Hazırlık maçlarında Adem Büyük gol atıyor, attırıyor, savunmaya geliyor....

"Basiret bağlandı hepsi olabilir, geçtim. Diagne'nin penaltıdan önce iki tane gol pozisyonu var. İkisinde de sorumsuzluktan, aklının sahada olmamasından atamadı. Bu Diagne'nin en iyi yaptığı şey neydi? 30 golün 12'sini penaltıdan değil mi? Penaltı makinesi gibi atmıyor mu? Niye Selçuk atıyor penaltıyı? Galatasaray ilk 15 dakikada işi bitirebilirdi. Penaltıyla da işi bitirebilirdi. Maçın senaryosu bambaşka olabilirdi.

GALATASARAY'IN OYUN PLANI VAR MI?

"Geçen sezon ne vardı? Onyekuru koşacak topu götürecek, ceza alanına girip harmanlayacak, diğer yandan Feghouli gelecek. Muslera kurtaracak... Başka bir şey var mıydı? Futbolun nereye evrildiği ortada. Galatasaray'da böyle şeyler görüyor musun? Bir oyun şablonu, anlayışı göremiyorum. Başakşehir geçen sene iki kritik maçı kaybetmeseydi bugün ne olacaktı? 23. yıldız diyebilecek miydin?".

"HASAN ŞAŞ'IN KENDİSİNE GELMESİ LAZIM AMA BU KONUDA HİÇBİR SUÇU YOK!"

Hasan Şaş'ın aldığı istifa kararından vazgeçmesi üzerine konuşan Altaylı, "Hasan Şaş aynı Emre Belözoğlu gibi dışarıda çok tatlı bir çocuktur ama kendisine gelmesi lazım. İstifa etti, etmedi... Kardeşim gibi severim, gazetedeyken de bizim yazarımızdı. Ama senin bir duruşun olmalıydı ama bu haftaki meselede Hasan Şaş'ın bir suçu yok. Denizli'de birileri Hasan Şaş'a saldırıyor, cevap bile vermiyor. Gerilim oluyor sadece. Polis geliyor bu kişilere gereken işlemi yapıyor fakat sonra Denizlispor Başkanı olacak vatandaş devreye giriyor 'İki gün önce ben de kelepçelendim' diyor, polisler de serbest bırakıyor. Bunu yapan başkan tek kişi Denizlispor başkanı değil tabii ki. Böyle başkan mı olur? Bir ilin emniyet güçleri, o ilin spor kulübü başkanından talimat mı alır? Böyle bir polislik var mı? Hasan Şaş yüzde 100 haklı ve davacı olmalı! Tanıklar da var galiba onlar da davacı olmalı. 6222 sayılı yasa neye yaradı? Bir tek Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı bir süre içeride tutmak için miydi bu yasa? Nerede bu savcılar, bu yasa ne işe yarıyor?"

"GALATASARAY YÖNETİMİNİ REZİL BULUYORUM"

"Hasan Şaş niye istifa etti? Kulüp kendisine yeterince sahip çıkmadı diye etti herhalde. Doğru ama bugünkü Galatasaray yönetiminin herhangi bir şeye sahip çıkacak halleri yok zaten. Hep sonradan, hep sonradan... Bu sene Galatasaray'ı tutmuyorum çünkü bu Galatasaray yönetimini rezil buluyorum! Galatasaray Başkanı, Galatasaray'ın taraftar oluşumu adı altında çeteleşmiş bir grubuna bir Galatasaray tesisinde yer veremez! Bir takım mafyatik oluşumlarla beraber kol kola, bir takım tarikat liderlerini ziyaret eden kişiler Galatasaray kulübünü temsil etme yetkisine sahip değildir bunlar kendilerini bağlarlar. Ama Galatasaray Başkanı bunları stattan uğurlar, koltuk yer verir, Galatasaray Başkanı bunların liderini sahaya sokup eline kupa tutuşturursa ben o Galatasaray'ı tutmam! Galatasaray sevgim içinde ama bu yönetimin başında olduğu Galatasaray Futbol Takımı'nın başarısı beni mutlu etmez! Karışmam, ne haliniz varsa görün derim. Bu seneki Galatasaray'la bu seneki Fenerbahçe veya Beşiktaş arasında hiçbir fark yoktur çünkü bu anlayış beni temsil etmez. İstiyorlarsa da kulüpten atsınlar beni".