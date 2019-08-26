Türkiye’de ligler başlasa da transfer heyecanı tüm devam ediyor. Kulüpler, transfer sezonunda dünyaca ünlü futbolcuları takımlarına kazandırmak için var güçleriyle çalışırken, futbolcuların tercihlerini belirleyen en önemli etkenlerden biri de ailelerinin sosyal yaşantısına sorunsuz devam edebilmesi.

Dünya gazetesinin haberine göre özellikle transfer sezonlarında belli bölgelerde kiralık konut hareketlendiğini dile getiren Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, özellikle yabancı futbolcuların ve menajerlerinin henüz imza atmadan önce oturacakları konutla ilgili ciddi incelemelerde bulunduklarını söyledi.

Çocuklu yabancı futbolcu okula, bekar sosyal hayata bakıyor https://t.co/ats7GFMRz3 — Dünya Gazetesi (@dunya_gazetesi) August 26, 2019

​‘HANGİ KULÜPTE OYNADIĞINA GÖRE DEĞİŞİYOR’

Yabancı futbolcuların konut tercihlerinin evli ya da çocuklu olup olmadıklarına göre değiştiğini söyleyen Gökhan Taş, “Evli ve çocuklu futbolcuların eşleriyle birlikte baktığı ilk konu evin okula ve kulübün tesislerine uzaklığı. Yabancı dilde eğitim veren okulların çevresindeki müstakil evler futbolcuların birinci tercihi. Geniş bahçeli, havuzlu, oyun alanları olan villalar tercih sebebi. Tabii futbolcuların anlaştıkları takımlarda burada oldukça önemli. Genel olarak baktığımızda Galatasaraylı futbolcuların Florya, Fenerbahçelilerin Kadıköy, Beşiktaşlıların ise Çekmeköy çevresindeki lüks sitelerde oturmayı tercih ettiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BEKARLAR LOFT DAİRELERİ TERCİH EDİYOR’

Bekar futbolcuların ise çocuklu futbolculara göre daha farklı beklentileri olduğunu dile getiren Gökhan Taş, “Onlar için de tabii kulüp tesislerine uzaklık önemli bir etken. Ama bekar futbolcular daha çok İstanbul’un sosyal hayatını yaşayabilecekleri, lüks semtleri tercih ediyorlar. Beykoz, Etiler ve Bebek bekar futbolcuların en çok yaşadığı üç semt. Burada da müstakil bahçeli villalar kadar, lüks sitelerdeki loft daireleri seçiyorlar” dedi.

ÜÇ BÜYÜKLER DIŞINDAKİLER MASLAK, ATAKÖY VE ATAŞEHİR’DE

Genelde kulüplerle olan anlaşmalarında futbolcuların konaklama ücretlerinin kulüpler tarafından karşılandığını ifade eden Gökhan Taş şöyle devam etti:

“Anlaşmada limitler olduğu durumlarda da genellikle bu limitleri sonuna kadar kullanıyorlar. Bu limit konusu aslında İstanbul’da üç büyükler dışındaki takımlarda oynayan futbolcular için geçerli oluyor. Bunun dışında gelirleri nispeten yabancılara göre düşük olan bekar futbolcuların da Maslak, Ataköy ve Ataşehir tercihinde bulunduğunu söyleyebiliriz.”