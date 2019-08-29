Fransız basınından Falcao iddiası

Fransa'da yayın yapan L'Equipe'in haberine göre Monaco yönetimi, Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından fikrini değiştirdi ve oyuncunun Galatasaray'a gitmesine onay verdi.

Habere göre Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Falcao'nun Leonardo Jardim'e ayrılma isteğini tekrar iletmesinden sonra yıldız golcünün Galatasaray'a transfer olması konusunda engelleri kaldırma kararı aldı.

Haberde, Monaco ve Galatasaray'ın transferi resmi olarak açıklamaya çok yakın oldukları da ifade edildi.