İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin logosu belli oldu

UEFA, 2020 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin logosunu açıkladı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçı için hazırlanan logonun, bu akşam Monaco'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında tanıtılacağı duyuruldu.

First look! 👀



Here’s the beautiful new identity for the 2020 @ChampionsLeague final in Istanbul 😍



It was produced by artist and illustrator Tolga Tarhan, who is a native of the city 🇹🇷



What do you think?https://t.co/UAv2LFuYMo — UEFA (@UEFA) 29 августа 2019 г.

​İstanbul'un gün batımında Galata Kulesi, Dikilitaş, Boğaziçi, cami ve su kemeri gibi simgeleriyle tasvir edildiği logonun ortasında, 'İstanbul 20 Final' yazısı eşliğinde Şampiyonlar Ligi'nin logo ve kupası yer aldı.