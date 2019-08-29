Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekiliyor: Galatasaray 4. torbada

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da bugün çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alıyor.

Gruplar şöyle şekillenmeye başladı:

A GRUBU: PSG, Real Madrid

B GRUBU: Bayern Münih, Tottenham

C GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk

D GRUBU: Juventus, Atlético

E GRUBU: Liverpool, Napoli

F GRUBU: Barcelona, Dortmund, Inter

G GRUBU: Zenit, Benfica

H GRUBU: Chelsea, Ajax

KURA ÇEKİMİNDE YAŞANANLAR

19:16 - Devler Ligi kura çekimi öncesi Wesley Sneijder'in golleri izletildi. Galatasaray formasıyla Arsenal, Juventus ve Real Madrid'e attığı goller gösterildi​.

Devler Ligi kura çekimi öncesi Wesley Sneijder'in golleri izletildi. Galatasaray formasıyla Arsenal, Juventus ve Real Madrid'e attığı goller gösterildi 🇹🇷 pic.twitter.com/Ugf1uaCDkd — Sporx (@sporx) August 29, 2019

19:23 - Şampiyonlar Ligi'nde yılın kalecisi Alisson Becker seçildi.

19:26 - Galatasaray, resmi Twitter hesabında "Bizim çocuklar" notuyla Hamit Altıntop ve Wesley Sneijder'in fotoğraflarını yayınladı.

19:34 - Şampiyonlar Ligi'nde yılın savunmacısı Virgil van Djik oldu.

​​GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Turnuvada play-off rövanş karşılaşmalarının ardından son şeklini alan torbalarda bulunan takımlar şöyle:

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

© Sputnik / Vladimir Pesnya UEFA Avrupa Ligi Eleme maçında şike iddiası

Devler Ligi'nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek. Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

YILIN FUTBOLCUSU AÇIKLANIYOR

Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da açıklananlar arasında yerini alacak.