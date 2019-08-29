Rövanş maçında AEK'ya yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı

İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan bordo-mavililer, rövanşta sahasında 2-0 yenilmesine rağmen tarihinde üçüncü kez gruplara kaldı. Daha önce 2013-2014 ve 2014-205 sezonlarında gruplara kalan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra bu başarıyı gösterdi.11. dakikada Mantalos'un kullandığı serbest vuruşta, barajın altından geçen top yandan auta gitti.

16. dakikada Abdülkadir Ömür'ün serbest atışında, kaleci Barkas üzerine doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada konuk takım, golü buldu. Abdulkadir Parmak'ın pasında Oliveira, ceza alanı çizgisi önünde Fernandes'in ayağından kaptığı topu Livaja'ya aktardı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır üzerinden meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

30. dakikada AEK, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. Obi Mikel, ceza alanına sokulan Mantalos'u düşürünce karşılaşmanın hakemi Michael Oliver, penaltı noktasını gösterdi. Mantalos'un kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına doğru gelen topa müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Ekuban'nın kontrol edip kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas, sahip olarak tehlikeyi önledi.

42. dakikada Mantalos'un soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Novak, Vranjes'in önünden topu kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.

44. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi.

45+1. dakikada Livaja'nın pasında, ceza alanı içinde Oliveira'nın şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ı geçen topu çizgi önünden Campi, uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI

47. dakikada Ekuban'ın pasında sağdan ceza alanına giren Yusuf Sarı'nın yakın mesafeden şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

54. dakikada soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, savunmaya çarpan top üst direkten kornere gitti.

59. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sol çaprazında Sörloth'un şutunda savunmaya da çarpan top direğin yanından kornere çıktı.

73. dakikada ceza yayı üzerinden Abdulkadir Parmak'ın şutunda kaleci Barkas, sol köşeden topu çıkardı.

81. dakikada Ekuban'ın pasında soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda kaleci Barkas, topu kornere çeldi.

89. dakikada Nwakaeme'nin pasında yakın mesafedeki Sörloth'un sert şutunda son anda ayak koyan savunma, tehlikeyi önledi.

90+3. dakikada boş pozisyonda ceza alanına doğru hareketlenen Ekuban, Lopes tarafından arkadan çekilip düşürülünce karşılaşmanın hakemi bu futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.