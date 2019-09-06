Güzel Rus dövüşçü Zotova, ABD’li ‘Karate Hottie’ Waterson’ın papucunu dama attırabilir

Rusya’dan 20 yaşındaki karateci Mariya Zotova, birçok kez ulusal şampiyonayı birincilikle tamamladı ve yeni ‘Karate Hottie’ olabilir.

Rus milli takımı üyesi, siyah kuşak ve Rusya’da alanında usta sporcu unvanı sahibi Zotova, önceki günlerde ülkenin yeni U21 karate şampiyonu oldu.

U21 şampiyonluğunun ardından Zotova, madalyasını babasına ithaf etti. Zotova, Instagram hesabından “Canım babama hazırlıklar için çok teşekkürler” açıklamasını yaptı.

Zotova, böylece ocakta Fransa’nın başkenti Paris’teki 2019 Karate1 Prömiyer Ligi’nde takım arkadaşları İrina Troitskaya ve Polina Kotlyarova ile kazandığı altın madalyanın yanına bir yenisini daha eklemiş oldu. Diğer yandan 2019 Karate1 Prömiyer Ligi, Olimpik Karate turnuvası için bir eleme sistemi görevi görüyor.

Genç karatecinin yıldızı, 2017’de Rusya Öğrenciler Spor Birliği Şampiyonası’nda birinci olduktan sonra parladı. Sporcu, daha sonra milli takımla çalışmaya başladı.