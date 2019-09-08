ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8. sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15. sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

GRAN SLAM KAZANAN İLK KANADALI TENİSÇİ UNVANINI DA ELDE ETTİ

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.