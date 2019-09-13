FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda yarı finalde bugün İspanya ve Avustralya karşı karşıya geldi. Karşılaşma 95-88 sonuçlanırken, İspanya finale yükselen takım oldu.

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek adını finale yazdırdı.

Japonya'da 2006 yılında ilk kez final oynayan ve dünya şampiyonu olan İspanya, 13 yıl sonra tekrar finale yükselme başarısı gösterdi.

İspanya, bir başka Uzak Doğu ülkesi Çin'de tekrar şampiyon olmak için Arjantin-Fransa maçının galibiyle 15 Eylül Pazar günü karşılaşacak.

Avustralya ise tarihinde ilk kez final oynama şansını iki uzatma sonunda yitirdi.

Avustralya, bronz madalya maçında 15 Eylül Pazar günü Arjantin-Fransa maçının mağlubuyla mücadele edecek.