FIBA Dünya Kupası'nda ilk finalist İspanya

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası yarı final maçında İspanya, Avustralya'yı normal süresi 71-71 biten karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde 95-88 yenerek adını finale yazdırdı.
İspanya, bir başka Uzak Doğu ülkesi Çin'de tekrar şampiyon olmak için Arjantin-Fransa maçının galibiyle 15 Eylül Pazar günü karşılaşacak.
Avustralya ise tarihinde ilk kez final oynama şansını iki uzatma sonunda yitirdi.
Avustralya, bronz madalya maçında 15 Eylül Pazar günü Arjantin-Fransa maçının mağlubuyla mücadele edecek.
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