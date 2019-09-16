Ali Koç'un TFF Başkanı Özdemir'e hediyesi: 'En fazla şampiyon olan takım, Fenerbahçe' yazılı dergi kupürü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ziyarette bulundu. Koç, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e "En fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi kupürü hediye etti.

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etti. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu, TFF'nin Riva'daki merkezine nezaket ve 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Koç ve yöneticiler, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe yönetimine isimlerinin yazılı olduğu birer Türkiye A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.

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Koç ise, "En fazla şampiyon olan takım, Fenerbahçe" yazılı bir dergi kupürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e verdi.