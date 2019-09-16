Ali Koç'un TFF Başkanı Özdemir'e hediyesi: 'En fazla şampiyon olan takım, Fenerbahçe' yazılı dergi kupürü

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etti. Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulu, TFF'nin Riva'daki merkezine nezaket ve 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.
© Fotoğraf : FB TV
Koç ve yöneticiler, TFF binasını gezdi ve eski futbolcuların görsellerinden oluşan bölümü inceledi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe yönetimine isimlerinin yazılı olduğu birer Türkiye A Milli Futbol Takımı forması hediye etti.
© DHA /
Koç ise, "En fazla şampiyon olan takım, Fenerbahçe" yazılı bir dergi kupürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Özdemir'e verdi.
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