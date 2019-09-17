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20:48 17 Eylül 2019
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    Fatih Terim muhabirin sorusuna İtalyanca yanıt verdi

    © AA /
    Spor
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    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Club Brugge maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim burada, kendisine İtalyanca olarak yöneltilen soruyu aynı şekilde İtalyanca yanıtladı.

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yarın akşam oynanacak Club Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    "Belhanda bizim için çok önemli bir oyuncu. 'Anahtar' kelimesini kullanabileceğimiz oyunculardan bir tanesi... Alternatifi de pek yok. Beklemediğimiz anda yaşadığımız beklemediğimiz bir kayıp. Belki yazılanlardan daha kısa sürede dönecek ama yapacak da bir şey yok" diyen Terim'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı

    Galatasaray - logo
    © AA / Aytaç Ünal
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    * 4 haftadan Fatih Terim olarak memnun olmam mümkün değil. 5 puan kaybetmişiz. Nasıl kaybettiğimiz önemli değil. Her hafta kırmızı kart görmüşüz, görmemişiz önemli değil. Demek ki iyi oynamamışız.

    'SÜRE İSTEYEN BİR TEKNİK ADAM DEĞİLİM'

    * Afrika Kupası'nda oynamış çok oyuncumuz vardı. Bu oyuncular 2 hafta sonra kampa geldiler. Bu kadar karmaşık bir oyuncu topluluğunu birleştirmek süreç alıyor. Ben sabır isteyen, zaman isteyen bir teknik adam değilim ama süreç alıyor.

    * Milli takımlara oyuncu vermek gurur vesilesi ancak bu sayı fazla olursa dönüşler sıkıntı olabiliyor. Bu tip sıkıntılarımız var. En basiti Lemina... 40 dakikayı çıkarır diye düşündük ama o bile olmadı. Her geçen zaman bizim lehimize olacak diye düşünüyoruz.

    - Düşünün Muslera 24 saat evvel geldi. 16 saat yolculuktan sonra geldi. Nagatomo aynı şekilde... Oynadıkça daha iyi olacağız. 4-5 mevkimizde yeni oyuncularımız var.

    Galatasaray Kulübü, yeni transferleri için Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenledi. Törene yeni transfer Radamel Falcao da katıldı.
    © AA /
    Galatasaray'da Falcao ilgisi, ‘A’ harfini tüketti
    'FALCAO 9'DA GELİYOR, 4'TE GİDİYOR'

    * Falcao 2-3 haftalık bir gecikmeyle geldi. Dolayısıyla bu kadar hafta da oynayamadı. 11'deki idmana 9'da gelip 3'te 4'te gidiyor. İyi de çalışıyor. Son maçtaki açlığı ve konsantrasyonu beni memnun etti. 'Yoruldum' diye haber yollamış ondan çıkarmışlar oyundan... Her gün daha iyiye gidecektir. Futbolculuğuna zaten diyecek bir şey yok ama karakterini de gösterdi.

    'TEŞEKKÜR EDİYORUM'

    * Takımlar arası oyuncu geçişine hep sıcak baktım. Hiçbir zaman da bir şart koşmadım. Tüm kiralık gönderdiğim oyuncular da bize karşı oynadı. Diagne de bunlardan bir tanesi... Ona bize katkı verdiği için teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmiş hiçbir futbolcuya negatif şekilde bakılmaz bu kulüpte. Şimdi rakibimiz. Elbette o da kendi takımının kazanmasını isteyecektir. Ona sonsuz başarılar diliyorum. Kendisine ve ailesine de selamlar yolluyorum.

    İTALYANCA KONUŞTU

    Terim, basın toplantısında kendisine İtalyanca olarak yöneltilen soruyu, aynı şekilde İtalyanca yanıtladı. Soru ve cevap tercüme edilmedi.

    Etiketler:
    UEFA Şampiyonlar Ligi, Maç, İtalyanca, Club Brugge Futbol Takımı, Galatasaray, Fatih Terim
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