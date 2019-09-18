Şampiyonlar Ligi beraberliklerle başladı

Şampiyonlar Ligi, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, F ve G gruplarında oynanan birer maçla başladı.

F Grubu mücadelesinde Inter, konuk ettiği Slavia Prag ile puanları paylaştı.

Slavia Prag, Peter Olayinka'nın 63. dakikada attığı golle 1-0 öne geçse de Inter'in baskıları 90+1 de Nicolo Barella'nın golüyle sonuç verdi ve maç 1-1 sona erdi.

G Grubu ilk maçında ise Olympique Lyon evinde ağırladığı Zenit ile 1-1 berabere kaldı.

Zenit golü 41. dakikada Sardar Azmoun ile bulurken, Lyon 51. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı.

BARCELONA'DAN GOLSÜZ BAŞLANGIÇ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda Barcelona, deplasmanda Borussia Dortmund ile 0-0 berabere kaldı.

Son şampiyon Liverpool ise konuk olduğu Napoli'ye 2-0 mağlup oldu.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 'HAT-TRİCK'

E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı.

Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı.

Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E GRUBU:

Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika): 6-2

F GRUBU:

Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya): 0-0

G GRUBU:

Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) : 1-1

Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2

H GRUBU:

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0

Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1