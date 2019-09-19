Türkiye A Milli Futbol Takımı FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eylül ayı dünya sıralamasını açıkladı.
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TÜRKİYE 36. OLDU
Sıralamada; 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaştığı Andorra ve Moldova'yı mağlup eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36. oldu.
Dünya sıralamasında ilk 10 şöyle:
- Belçika 1752 (-2)
- Fransa 1725 (13)
- Brezilya 1719 (-14)
- İngiltere 1662 (-5)
- Portekiz 1643 (16)
- Uruguay 1639 (-17)
- İspanya 1631 (28)
- Hırvatistan 1625 (-19)
- Kolombiya 1622 (-110)
- Arjantin 1614 (-)
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