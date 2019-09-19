Beşiktaşlı Elneny ve Gaziantepli Kayode'ye üçer maç ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Mohamed Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Olarenwaju Ayobami Kayode'yi üçer maç men cezasına çarptırdı.

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcu da kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderilmişti.