Beşiktaşlı Elneny ve Gaziantepli Kayode'ye üçer maç ceza

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcu da kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderilmişti.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Elneny ile Gazişehir Gaziantepli Kayode'ye üçer maç men cezası verdi.
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçında birbirlerine yaptıkları hareket sonrasında kırmızı kart gören iki futbolcu da kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderilmişti.
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