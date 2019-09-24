Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

📺 Fikret Orman: "Benim mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Ben Beşiktaş'a hizmet etmek için geldim. Onları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum." pic.twitter.com/fkFYTK95wZ