Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısıyla istifa edeceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyleyen Orman, "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" ifadesini kullandı.
Orman, yarın divan kuruluna başvurarak olağanüstü kongre kararı almayı amaçladığını belirtti.
📺 Fikret Orman: "Benim mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Ben Beşiktaş'a hizmet etmek için geldim. Onları da iyi yaptığımı düşünüyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum." pic.twitter.com/fkFYTK95wZ— FutbolArena (@futbolarena) 24 сентября 2019 г.
Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
'İLK GELDİĞİMDE BEŞİKTAŞ'IN TARAFTAR ORANI YÜZDE 16'YDI'
- Beşiktaş'a başkan olduğum süre boyunca kimseye kaldıraç olmadım. Kimsenin özel desteğiyle bir hareket almadım. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından aldım. Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Tribünlerle bir yere gelmedim. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından ve taraftarından aldım. İlk geldiğimde Beşiktaş'ın taraftar oranı yüzde 16'ydı.© AA / Muhammed Enes Yıldırım
- Beşiktaş'ın her şeyden evvel moralini toparladığımızı düşünüyorum. FEDA senesiyle başladık. FEDA senesi zor bir seneydi. Kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim. Bütün bunları Beşiktaş'ın dinamiklerini harekete geçirerek yapmaya başladım. Taraftar desteğimiz de yoktu. Stadı 1 sene içerisinde tüm izinlerini aldık. Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük. Stadın inşaat sürecinde hemen hemen hayatım burada geçti. Bütün tuğlalarda benim alın terim var. Biz çok zor günlerden geldik. Göçebe gibi oynadık. 2 sene Avrupa'ya gitmedik. Bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. Gelirimiz yoktu.
'PUSU KÜLTÜRÜ OLUŞTURULDU'
- Beşiktaş'ın bütün sponsorluklarını, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu anlatarak aldık. Rakiplerimiz bir araya gelerek bizimle mücadele etmeye başladılar. BJK TV'yi müthiş bir yer yaptık, kapattık ama... Beşiktaş büyüklerine hep sahip çıktık. Fulya bize öyle tanıtıldı ki öyle paralar gelecek filan deniyordu. Bırakın gelir getirmeyi masraf çıkarmaya başladı. 22 milyon TL yatırım yaptık oraya.
- İstanbul'da, Ankara'da birçok toplantılar yaptım. Beşiktaş'a sahip çıkın... Bizim değiştirdiğimiz 3 dönem kuralı var. Devamlı 3 yılım var, 2.5 yılım var diyorum ki, benimle uğraşmayı bırakın, Beşiktaş'a sahip çıkın. Cep telefonlarıma küfür grupları kuruyorlar. Çalışanlarımı hedef alıyorlar. Onların şahıslarına, yöneticilerimize, onların ailelerine... Ben Beşiktaşlılar'a faydam olsun diye uğraştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Ben bunu Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş sevgisi ile yaptım.
'BEŞİKTAŞ'TAKİ SÜRECİMİ TAMAMLIYORUM'
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Son seçime gelen kadar aday olayım mı olmayayım mı diye düşünüyordum. Dezanformasyonlar başladı, bankalarla yapılan anlaşmalar ben olmasam yapılmazdı. Şu anda almış olduğumuz okunundan AVM'sine her tarafı, Gerede Tesisleri'ni yapmamız lazımdı. Yeni bir hoca bulmamız, mali kararların alınması gerekiyordu. Bütünlüğü sağlayamadık. Çok mücadele ettik ama Beşiktaş'ta benim mücadele etmemden daha fazla, enerjim yetmiyor... Kırgın ve üzgünüm. Küfürler kıyametler. Soruyorsunuz ben ne kötülük yaptım? Beşiktaş ile alakalı hırslarımın olması normaldir. Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlarda bir şey oluyor. 'Fikret gol gol' diye bağırıyor. Şehirde insanlarla bir araya geliyorum. İnternet üzerinden gencecik çocukları bağırttırıyorlar.© AA / Esra Bilgin
- Demek ki bir kan değişikliği lazım Beşiktaş'a. Çok iyi bir hocamız var. Negatiflik benim üzerinden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş'a hizmet için girdim. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Yarın olağanüstü Beşiktaş yönetim kurulunu toplayacağım. Tevfik Bey'le konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum.
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