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12:36 24 Eylül 2019
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    Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa edeceğini açıkladı. "Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum" diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta düzenlediği basın toplantısıyla istifa edeceğini duyurdu.

    Siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyleyen Orman, "Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

    Orman, yarın divan kuruluna başvurarak olağanüstü kongre kararı almayı amaçladığını belirtti.

    ​Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'İLK GELDİĞİMDE BEŞİKTAŞ'IN TARAFTAR ORANI YÜZDE 16'YDI'

    • BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen Beşiktaş olağan seçimli genel kurulunda 5. kez başkanlığa seçilen Fikret Orman, konuşma yaptı.
      © AA / Muhammed Enes Yıldırım
      Fikret Orman: Hareket eden her şey hata yapar
      Beşiktaş'a başkan olduğum süre boyunca kimseye kaldıraç olmadım. Kimsenin özel desteğiyle bir hareket almadım. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından aldım. Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Tribünlerle bir yere gelmedim. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından ve taraftarından aldım. İlk geldiğimde Beşiktaş'ın taraftar oranı yüzde 16'ydı.
    • Beşiktaş'ın her şeyden evvel moralini toparladığımızı düşünüyorum. FEDA senesiyle başladık. FEDA senesi zor bir seneydi. Kimseye askıntı olmadım, kimseden yardım istemedim. Bütün bunları Beşiktaş'ın dinamiklerini harekete geçirerek yapmaya başladım. Taraftar desteğimiz de yoktu. Stadı 1 sene içerisinde tüm izinlerini aldık. Cumhurbaşkanımızdan büyük destek gördük. Stadın inşaat sürecinde hemen hemen hayatım burada geçti. Bütün tuğlalarda benim alın terim var. Biz çok zor günlerden geldik. Göçebe gibi oynadık. 2 sene Avrupa'ya gitmedik. Bütün maçlarımızı deplasmanda oynadık. Gelirimiz yoktu.

    'PUSU KÜLTÜRÜ OLUŞTURULDU'

    • Beşiktaş'ın bütün sponsorluklarını, Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük takımı olduğunu anlatarak aldık. Rakiplerimiz bir araya gelerek bizimle mücadele etmeye başladılar. BJK TV'yi müthiş bir yer yaptık, kapattık ama... Beşiktaş büyüklerine hep sahip çıktık. Fulya bize öyle tanıtıldı ki öyle paralar gelecek filan deniyordu. Bırakın gelir getirmeyi masraf çıkarmaya başladı. 22 milyon TL yatırım yaptık oraya.
    • Hıncal Uluç
      © Fotoğraf : Twitter
      Sabah yazarı Uluç: Orman, Andorra maçında nerdeydi? Erdoğan 'Sahanın hali ne' diye sorar diye mi korktu?
      Bu süreçleri niçin anlatıyorum... Gerçekten geçen sene Beşiktaş'ta iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler kulüp yönetimini farklı insanlara göndermek, sosyal medyada insanları örgütlemek insanı kıran bir şey. Ben ve arkadaşlarım çalışırken bunlarla muhatap olmak yorucu bir şey. Namusumuzla irdelenmeye başladık. Bu bir tezahürat haline geldi. Biz Beşiktaş'ı yönetmeye çalışırken 'Pusu kültürü' oluşturuldu. Pusu kültüründen bu iş başka bir noktaya gitti. 'Yapmayın Beşiktaş'a sahip çıkın' dedik. Son dönemde hep bir negatiflik, mutsuzluk var ve bana şiddetle yansıtmaya çalışıyorlar.
    • İstanbul'da, Ankara'da birçok toplantılar yaptım. Beşiktaş'a sahip çıkın... Bizim değiştirdiğimiz 3 dönem kuralı var. Devamlı 3 yılım var, 2.5 yılım var diyorum ki, benimle uğraşmayı bırakın, Beşiktaş'a sahip çıkın. Cep telefonlarıma küfür grupları kuruyorlar. Çalışanlarımı hedef alıyorlar. Onların şahıslarına, yöneticilerimize, onların ailelerine... Ben Beşiktaşlılar'a faydam olsun diye uğraştım. Kavgam Beşiktaş ile alakalıydı. Ben bunu Beşiktaş menfaatleri, Beşiktaş sevgisi ile yaptım.

    'BEŞİKTAŞ'TAKİ SÜRECİMİ TAMAMLIYORUM'

    • © AA / Esra Bilgin
      Beşiktaş Başkanı Orman: Bütün kadınlardan özür diliyorum
      Son seçime gelen kadar aday olayım mı olmayayım mı diye düşünüyordum. Dezanformasyonlar başladı, bankalarla yapılan anlaşmalar ben olmasam yapılmazdı. Şu anda almış olduğumuz okunundan AVM'sine her tarafı, Gerede Tesisleri'ni yapmamız lazımdı. Yeni bir hoca bulmamız, mali kararların alınması gerekiyordu. Bütünlüğü sağlayamadık. Çok mücadele ettik ama Beşiktaş'ta benim mücadele etmemden daha fazla, enerjim yetmiyor... Kırgın ve üzgünüm. Küfürler kıyametler. Soruyorsunuz ben ne kötülük yaptım? Beşiktaş ile alakalı hırslarımın olması normaldir. Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bir şey beklemek doğru gelmedi. Maçlarda bir şey oluyor. 'Fikret gol gol' diye bağırıyor. Şehirde insanlarla bir araya geliyorum. İnternet üzerinden gencecik çocukları bağırttırıyorlar.

    • Demek ki bir kan değişikliği lazım Beşiktaş'a. Çok iyi bir hocamız var. Negatiflik benim üzerinden yürüyor. Ben bu işe Beşiktaş'a hizmet için girdim. Mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Yarın olağanüstü Beşiktaş yönetim kurulunu toplayacağım. Tevfik Bey'le konuşacağım. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum.  
    Etiketler:
    Spor, küfür etmek, Futbol, Taraftar, Vodafone Park, Recep Tayyip Erdoğan, İstifa, Beşiktaş, Fikret Orman
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