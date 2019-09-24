Galatasaray Başkanı Cengiz, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz'i, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'un da kurula sevk edildiği kaydedildi.
Göztepeli oyuncu Andre Biyogo Poko'nun da kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Disiplin Sevkleri - 24.09.2019— TFF (@TFF_Org) 24 сентября 2019 г.
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Açıklamada, TFF 1. Lig takımlarından Cesar Grup Ümraniyespor, Osmanlıspor, Adana Demirspor ve Akhisarspor'un da PFDK'ya sevkine karar verildiği vurgulandı.
Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın'ın da kurula sevk edildiği bildirildi.
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