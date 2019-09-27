Ibrahimovic yeni bir akım başlattı: Matrix challenge

İsveçli golcü Twitter'dan paylaştığı videoda, Matrix filmine atıfta bulunarak topla birlikte zorlu bir hareket denedi. Yıldız isim ayrıca Paul Pogba, Khabib Nurmagomedov, menajeri Mino Raiola ve Novak Djokovic'e meydan okudu.
LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic sosyal medya üzerinden yeni bir akım başlattı. Matrix filmine atıfta bulunan İsveçli yıldız Paul Pogba, Khabib Nurmagomedov, Mina Raiola ve Novak Djokovic'e meydan okudu.
İsveçli golcü Twitter'dan paylaştığı videoda, Matrix filmine atıfta bulunarak topla birlikte zorlu bir hareket denedi. Yıldız isim ayrıca Paul Pogba, Khabib Nurmagomedov, menajeri Mino Raiola ve Novak Djokovic'e meydan okudu.
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