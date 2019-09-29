Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı farklı skorla mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında ligde kötü günler geçiren iki takımın mücadelesinde Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada öne geçen takım ev sahibi Trabzonspor oldu. 31. dakikada Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kendi kalesine attı. 42. dakikada Trabzonspor'un Arjantinli golcüsü Jose Sosa ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıda bordo mavili takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor ikinci yarıya da hızlı başladı. Karadeniz ekibi 64. dakikada Sörloth ile bir gol buldu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR başvuran maçın hakemi Ali Palabıyık golü verdi.

Maçın 79. dakikasında Güven Yalçın Beşiktaş'ın tek golüne imza atarak farkı ikiye indirdi. 88. dakikada ise Trabzonspor'da sahneye çıkan Nwakaeme skoru belirleyen golü attı.

Bu sonuçla ligdeki ikinci galibiyetini alan Trabzonspor puanını 9'a çıkarırken, Beşiktaş 5 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.