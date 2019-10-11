Trump'ın Çin'i sorgulamadığı gerekçesiyle eleştirdiği Kerr: Çinliler de bana ABD'deki silahlı katliamları sormadı

NBA-Çin kriziyle ilgili sorular karşısında tarafsız kalmaya çalıştığı için Trump'ın "Küçük bir oğlan çocuğu gibiydi, öyle korkuyordu, titriyordu, 'Bilmiyorum' diyordu. Bu soruyu yanıtlamayı bilmiyorsun ama ABD hakkında çok kötü konuşmayı biliyorsun" diye hedef aldığı Golden State Warriors koçu Steve Kerr'den yanıt geldi.

NBA ile Çin arasında Houston Rockets Genel Menajeri (GM) Daryl Morey'in Hong Kong protestolarını destekleyen tweeti yüzünden çıkan kriz, çatallanıyor. Bir yandan NBA en büyük dış pazarı Çin'in bazı yaptırımlarına uğrarken, diğer yandan ABD'de Çin'e karşı tavır almayan takım yetkilileri eleştiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump kendisinden laflarını sakınmayan sıkı muhalifleri Golden State Warriors koçu Steve Kerr ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'e Çin'in Hong Kong protestolarıyla ilgili tavrına sessiz kaldıkları gerekçesiyle yüklenirken, Kerr'den yanıt geldi.

ÇİN'LE İLGİLİ SORU YAĞMURU © AA / NBA-Çin krizi büyüyor: NBA Komiseri, Hong Kong'a verilen desteği 'ifade özgürlüğüyle' savundu

Chicago Bulls ve San Antonio Spurs'de oynarken toplam 5, Warriors'a koçluk ederken 3 şampiyonluk kazanmış Kerr, dün gece Minnesota Timberwolves'la oynanan sezon öncesi maçının ardından düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı'nın eleştirileriyle ilgili soru yağmuruna tutuldu.

"Çin'e ziyaretlerinizde bu ülkenin insan hakları sorunu gündeme geldi mi" sorusu üzerine Çin'de insanların kendisine bu konuda soru sorup sohbet açmadığını söyleyen şampiyon koç, şöyle devam etti:

'HER ÜLKENİN SORUNLARI VAR, BENİ ÖNCELİKLE KENDİ ÜLKEMİN SORUNLARI İLGİLENDİRİR'

"Bizim insan hakları ihlalleri sicilimiz de gündeme gelmedi. Ülkemizin ilgilenip çözmesi gereken meseleler de gündeme gelmedi. Hiçbirimiz mükemmel değiliz ve hepimizin halletmesi gereken farklı meseleleri var ve bunu söylemek bir Amerikalı olarak benim hakkımdır, benim ülkemden nefret ettiğim anlamına gelmez, sorunların çözülmesini istediğim anlamına gelir."

'DÜNYA SİYAH-BEYAZ DEĞİL, GRİ'

"Ama Çin'dekiler, bana, biliyorsunuz, insanların (yarı otomatik tüfek) AR-15'lere sahip olup AVM'de birbirlerini kurşun yağmuruna tutmasıyla ilgili soru sormadı, bana bu soruyu yöneltmediler."

"Dolayısıyla bütün istediğimiz bu oyunu oynamak. Haritanın her neresine giderseniz şu veya bu mesele var. Dünya karmaşık bir yer ve siyah-beyazdan çok gri var."

Steve Kerr on if he's ever been asked about human rights during his previous trips to China:



"No. Nor has (America's) record of human rights abuses come up either... People in China didn't ask me about, you know, people owning AR-15s and mowing each other down in a mall." pic.twitter.com/56mNC7LmID — Sam Hustis (@SamHustis) October 11, 2019

Gazeteciler, Kerr'in 14 dakikalık basın toplantısının yaklaşık 12 dakikasının NBA-Çin krizi ve Trump'ın tepkisi etrafında döndüğüne dikkat çekti.