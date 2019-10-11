Trump'ın Çin'i sorgulamadığı gerekçesiyle eleştirdiği Kerr: Çinliler de bana ABD'deki silahlı katliamları sormadı

ABD Başkanı Donald Trump kendisinden laflarını sakınmayan sıkı muhalifleri Golden State Warriors koçu Steve Kerr ve San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich'e Çin'in Hong Kong protestolarıyla ilgili tavrına sessiz kaldıkları gerekçesiyle yüklenirken, Kerr'den yanıt geldi.
ÇİN'LE İLGİLİ SORU YAĞMURU
Chicago Bulls ve San Antonio Spurs'de oynarken toplam 5, Warriors'a koçluk ederken 3 şampiyonluk kazanmış Kerr, dün gece Minnesota Timberwolves'la oynanan sezon öncesi maçının ardından düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı'nın eleştirileriyle ilgili soru yağmuruna tutuldu.
"Çin'e ziyaretlerinizde bu ülkenin insan hakları sorunu gündeme geldi mi" sorusu üzerine Çin'de insanların kendisine bu konuda soru sorup sohbet açmadığını söyleyen şampiyon koç, şöyle devam etti:
'HER ÜLKENİN SORUNLARI VAR, BENİ ÖNCELİKLE KENDİ ÜLKEMİN SORUNLARI İLGİLENDİRİR'
'DÜNYA SİYAH-BEYAZ DEĞİL, GRİ'
"Ama Çin'dekiler, bana, biliyorsunuz, insanların (yarı otomatik tüfek) AR-15'lere sahip olup AVM'de birbirlerini kurşun yağmuruna tutmasıyla ilgili soru sormadı, bana bu soruyu yöneltmediler."
"Dolayısıyla bütün istediğimiz bu oyunu oynamak. Haritanın her neresine giderseniz şu veya bu mesele var. Dünya karmaşık bir yer ve siyah-beyazdan çok gri var."
Steve Kerr on if he's ever been asked about human rights during his previous trips to China:— Sam Hustis (@SamHustis) October 11, 2019
"No. Nor has (America's) record of human rights abuses come up either... People in China didn't ask me about, you know, people owning AR-15s and mowing each other down in a mall." pic.twitter.com/56mNC7LmID
Gazeteciler, Kerr'in 14 dakikalık basın toplantısının yaklaşık 12 dakikasının NBA-Çin krizi ve Trump'ın tepkisi etrafında döndüğüne dikkat çekti.
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