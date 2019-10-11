Putin boks yaptığı günleri anlattı

Küçüklüğünde ilgilendiği ilk spor dalının boks olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir müsabaka sırasında burnunun kırıldığını, ancak daha sonra doktora gitmediğini, burnunu kendi kendilerine iyileştirdiklerini anlattı.

Nijniy Novgorod’da düzenlenen ‘Sportmen Güç: Rusya’ forumuna katılan Rus lider, ülkenin en yetenekli boksörlerinden Rusya Boks Federasyonu Başkanı Umar Kremlev ile sohbet etti.

Kremlev’in ‘elmas bir boks eldiveni’ armağan ettiği Putin, çevresinde toplanan kalabalığa henüz toy bir boksör olduğu günleri anlattı.

Rus lider, “İlgilendiğim ilk spor dalı bokstu. Burnum kırılmıştı. Her şey çok hızlı gelişmişti. Ancak doktora gitmedim, kendi kendimize iyileştirdik” açıklamasını yaptı.

Путину подарили бриллиантовую боксерскую перчатку, которая заставила его вспомнить о сломаном носе: «Первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос, и все прекратилось. К врачу не ходил, вправляли, долго очень срасталось» pic.twitter.com/X8FaVSSpi9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 10, 2019

​Burnunun iyileşmesinin uzun zaman aldığını anlatan Putin, sonrasında farklı bir spor dalına yöneldiğini söyledi.

Siyah kuşaklı bir judo ustası olduğu bilinen Rus lider, aynı zamanda büyük bir buz hokeyi tutkunu. Hatta arkadaşları ve eski meslektaşlarıyla beraber düzenli olarak düzenledikleri amatör buz hokeyi liginde oynuyor.