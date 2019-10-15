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14:10 15 Ekim 2019
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    Fikret Orman: Bugüne kadar yaptıklarımın inşallah istikbalde kıymeti anlaşılır

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Spor
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    Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa kararı alan Fikret Orman, "Biraz daha kendime, arkadaşlarıma ve aileme vakit harcamak istiyorum. Bu işin taraftarlık tarafını da unuttum. Hep zorluklarla, eziyetle geldim. Bugüne kadar yaptıklarımın da inşallah istikbalde kıymeti anlaşılır" dedi.

    Beşiktaş taraftarı
    © AA /
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    Beşiktaş Kulübü Başkanlığı görevinden 24 Eylül'de istifa kararı alan Fikret Orman, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

    "Bir seçim sürecimiz var. Seçim süreci olduğu için de ben şu an için Beşiktaş camiasının başkanıyım. Kimseyi rencide etmek istemem. Ahmet Nur Çebi abimle 6.5 sene görev yaptık, önemli işlere imza attık" diyen Orman'ın açıklamalarında şunlar öne çıktı:

    • Bizim bulunduğumuz dönemde tek hedefimiz Beşiktaş'a hizmet etmek. Benim bu süreçte en çok dikkat ettiğim konu ikinci başkanlarımla istişare etmektir. Şu an Serdal Adalı da Ahmet Nur Çebi de aday. İyi bir şeyler olduğu zaman 'ben yaptım' diye sahiplenir. Kötülerde de konu başkana refere edilir.
    • Benim sürecimi tarih aradan zaman geçtikten sonra değerlendirecektir. Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi abimiz bir ekip değildi. Ben Şenol Güneş ile anlaştım. Benim irademle Beşiktaş'a teknik direktörlük yaptı.
    • Beşiktaş'ın bir yönetim kurulu vardır, kimsenin isteyip istememe gibi bir durumu söz konusu değildir. Son kararı başkan verir! Şenol hocayla da 4 sene çalıştık, iki şampiyonluk kazandık.
    • Ahmet Nur Çebi benim ağabeyimdir, uzun zaman beraber çalıştık, arada sürtüşmeler olabilir. Bizim beraber çalıştığımız dönemde tek amacımız başarılı olmaktır.
    • Beşiktaş'ta yapacağımı yaptım, artık görevi devretme zamanı. Hiçbir başkan adayı benim devamım değil. Ben padişah değilim, kimse de şehzade değil! Burası Beşiktaş ve herkes Beşiktaş'a hizmet etmek için mücadele edecek.
    • Ben bu süreçte en iyi hatırladığım şey onlarla birlikte maçlara gitmek. Başkan olduğum süreçte en mutlu olduğum gün bu stadı açtığım gündü. Şampiyon olduğumuz günün ertesi günü büyük problemlerle uğraştım. Şu anki düşüncelerim ve hissiyatım, ben yapacağımı yaptım.
    • Biraz daha kendime, arkadaşlarıma ve aileme vakit harcamak istiyorum. Bu işin taraftarlık tarafını da unuttum. Hep zorluklarla, eziyetle geldim. Bugüne kadar yaptıklarımın da inşallah istikbalde kıymeti anlaşılır.
    • İnsanların benimle uğraşması yerine Beşiktaş'a sahip çıkmasını umut ettim. Ancak artarak devam etti.

    'ÇOK İYİ BİR KARİYERİ OLAN TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ VAR'

    • Ligin çok başındayız, çok iyi bir kariyeri olan bir teknik direktörümüz var. Abdullah Avcı, Beşiktaş'a yakışan harika bir teknik adam. Ankaragücü maçı var, sonra Galatasaray maçı var. İki maçı alırsak Beşiktaş'ın çok daha farklı noktaya gelir.
    • AVM'nin altında yıllardır boş kalan otoparkı kiraladık. Bizim namusumuza söz ettiler. Otoparkı niye kiraladınız dediler. Ne yapsak negatif olarak gördüler. Zaman her şeyi ortaya çıkarır.
    Etiketler:
    Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, istifa, Eziyet, Fikret Orman, Beşiktaş
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