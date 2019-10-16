UEFA Başkanı Ceferin: St. Petersburg, Euro 2020 müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazır

UEFA’nın yedinci başkanı Aleksander Ceferin, St. Petersburg’un gelecek yılın yaz aylarında düzenlenecek olan UEFA Euro 2020 turnuvasının önemli maçlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Sputnik’e konuşan Ceferin, söz konusu şehrin Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve CAF Konfederasyon Kupası’na ev sahipliği yaptığını ve gelecek yıl düzenlenecek olan futbol müsabakası için de tamamıyla hazır olduğunu ifade etti.

Ceferin, “Rusya’nın St. Petersburg şehri, (müsabaka için) kesinlikle hazır. Bunu geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Kupası turnuvalarında da gördük. Şampiyona ne kadar hazır olduğunuza dair muazzam bir testti, harikaydı. Ben de buradaydım ve St. Petersburg konusunda endişeli değiliz” açıklamasını yaptı.

Krestovski Stadyumu olarak bilinen ve 80.000 seyirciye ev sahipliği yapabilen modern Gazprom Arenası, St. Petersburg’u Euro 2020 müsabakalarının ev sahibi yapmaya aday.

UEFA Başkanı’nın açıklamalarına göre söz konusu stadyum ve muhitin altyapısı, şehri yaklaşmakta olan müsabakalar için harikulade bir seçenek haline getirdi.

Ceferin, “Federasyonlar bir mekanı aday gösterebilecekti ve onlar tercihlerini St. Petersburg’dan yana kullandı. Kenti son zamanlarda Şampiyonlar Ligi finali için seçtik, zira harika bir deneyim yaşatabileceğini biliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi Avrupa’nın farklı bölgelerinde de düzenlenmeli. Ancak seçilecek olan bölgenin altyapısı da buna uygun olmalı ki, taraftarlar için de ilginç bir deneyim olabilsin” ifadelerini kullandı.

Bunun yanında UEFA Başkanı, diğer 11 ev sahibi gibi St. Petersburg’un da yoğun bilet taleplerinin olduğu turnuva boyunca taraftarlarla dolacağını ifade etti.

Ceferin, “Müsabakalar süresince üç milyon insanın stadyumlarda yer alma şansı olacak. Ancak temmuz ayına dek 19 milyon bilet talebi aldık. Bu sebeple de biletlerin tümünün tükeneceği kesin” açıklamasını yaptı.

St. Petersbug, Euro 2020’de final etabından dört maça ev sahipliği yapacak. Krestovskiy Stadyumu, eylül ayında 2020/2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finali için de seçildi.