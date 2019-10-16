Kayıt
17:30 16 Ekim 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Aleksander Ceferin

    UEFA Başkanı Ceferin: St. Petersburg, Euro 2020 müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazır

    © AFP 2019 / Andreas SOLARO
    Spor
    URL'yi kısaltın
    101
    Abone ol

    UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarını ağırlayan St. Petersburg’un UEFA Euro 2020 müsabakalarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

    UEFA’nın yedinci başkanı Aleksander Ceferin, St. Petersburg’un gelecek yılın yaz aylarında düzenlenecek olan UEFA Euro 2020 turnuvasının önemli maçlarına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

    Aleksander Ceferin
    © AFP 2019 / Andreas SOLARO
    Ceferin yeniden UEFA başkanı
    Sputnik’e konuşan Ceferin, söz konusu şehrin Dünya Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve CAF Konfederasyon Kupası’na ev sahipliği yaptığını ve gelecek yıl düzenlenecek olan futbol müsabakası için de tamamıyla hazır olduğunu ifade etti.

    Ceferin, “Rusya’nın St. Petersburg şehri, (müsabaka için) kesinlikle hazır. Bunu geçtiğimiz yıl düzenlenen Dünya Kupası turnuvalarında da gördük. Şampiyona ne kadar hazır olduğunuza dair muazzam bir testti, harikaydı. Ben de buradaydım ve St. Petersburg konusunda endişeli değiliz” açıklamasını yaptı.

    Krestovski Stadyumu olarak bilinen ve 80.000 seyirciye ev sahipliği yapabilen modern Gazprom Arenası, St. Petersburg’u Euro 2020 müsabakalarının ev sahibi yapmaya aday.

    UEFA Başkanı’nın açıklamalarına göre söz konusu stadyum ve muhitin altyapısı, şehri yaklaşmakta olan müsabakalar için harikulade bir seçenek haline getirdi.

    © Sputnik / Александр Вильф
    Rusya, Euro 2020 eleme maçında Kazakistan'ı mağlup etti
    Ceferin, “Federasyonlar bir mekanı aday gösterebilecekti ve onlar tercihlerini St. Petersburg’dan yana kullandı. Kenti son zamanlarda Şampiyonlar Ligi finali için seçtik, zira harika bir deneyim yaşatabileceğini biliyoruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi Avrupa’nın farklı bölgelerinde de düzenlenmeli. Ancak seçilecek olan bölgenin altyapısı da buna uygun olmalı ki, taraftarlar için de ilginç bir deneyim olabilsin” ifadelerini kullandı.

    Bunun yanında UEFA Başkanı, diğer 11 ev sahibi gibi St. Petersburg’un da yoğun bilet taleplerinin olduğu turnuva boyunca taraftarlarla dolacağını ifade etti.

    Ceferin, “Müsabakalar süresince üç milyon insanın stadyumlarda yer alma şansı olacak. Ancak temmuz ayına dek 19 milyon bilet talebi aldık. Bu sebeple de biletlerin tümünün tükeneceği kesin” açıklamasını yaptı.

    St. Petersbug, Euro 2020’de final etabından dört maça ev sahipliği yapacak. Krestovskiy Stadyumu, eylül ayında 2020/2021 sezonu Şampiyonlar Ligi finali için de seçildi.

    Etiketler:
    EURO 2020, müsabaka, St. Petersburg, Aleksander Ceferin, UEFA
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Edirne'de üniversite öğrencilerinin bulduğu, ezildiği için arka bacakları tutmayan kedi yavrusu, barınak yetkilileri tarafından oyuncak kamyondan yapılan yürüteç yardımıyla yürümeye başladı.
    Arka bacakları tutmayan kediye oyuncak kamyondan yürüteç yapıldı
    Karikatür
    Rus senatör: ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları dış politika değil, iç politika aracı
    İnfografik
    TSK'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet